Ďalšia rana pre ľudí: Zrušenie voľna na 17. novembra podľa odborárov ešte viac zvýši tlak na zamestnancov!

Zábery zo zhromaždenia občanov na Námestí SNP 9. decembra 1989 v Bratislave Foto: TASR

Vládna koalícia pokračuje v rušení voľna počas štátnych sviatkov. Po 1. septembri prichádza na rad aj 17. november. Odôvodňuje to potrebnou konsolidáciou verejných financií. Odborári však upozorňujú, že je to ďalšia rana pre zamestnancov, ktorá im prinesie viac práce, menej odpočinku a ešte menej uznania.

Po zrušení 1. septembra ako dňa pracovného pokoja prichádza podľa Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) ďalšia rana pre slovenských zamestnancov. Vládna koalícia sa už totiž dohodla, že už aj 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu, nebude spojený s voľným dňom. Podobný osud zrejme čaká aj ďalší štátny sviatok od roku 2026. „Cieľ? Konsolidácia verejných financií. Cena? Zvýšený tlak na ľudí, ktorí už teraz pracujú viac, ako je v Európe bežné,“ upozorňujú odborári.

Zástupcovia zamestnancov upozorňujú, že už v súčasnosti Slováci pracujú najviac v celej EÚ. Ich každodenná realita sú dlhé zmeny, nočné služby, práca cez víkendy či sviatky. „Teraz však prichádzajú o zákonné príplatky, a teda o peniaze, ktoré mali byť odmenou za obetu,“ upozorňujú odborári.

Podľa KOZ nie je normálne, aby sme v 21. storočí bojovali o každý deň voľna ako o výsadu. Riešením nie je viac hodín – riešením sú lepšie mzdy, vzdelávanie a zdravé pracovné podmienky. Viac práce nie je odpoveď. Je to priznanie zlyhania, dodávajú odborári.

Dlhodobé preťažovanie pracovníkov bez primeranej kompenzácie či odpočinku nie je podľa KOZ udržateľné. „Ohrozuje zdravie, psychickú pohodu a celkovú kvalitu života. Zrušenie dní pracovného pokoja zvyšuje tlak na zamestnancov a zároveň ignoruje hlbší problém: nízku produktivitu a mzdy, ktoré nútia ľudí pracovať dlhšie, aby uživili svoje rodiny,“ upozorňujú odborári.

Pracovné podmienky by sa mali zlepšovať

Slovensko by sa malo inšpirovať krajinami, ktoré dokázali zvyšovať produktivitu a mzdy bez zvyšovania počtu odpracovaných hodín. Riešením je podľa KOZ napríklad investícia do vzdelávania a školení, modernizácia pracovných postupov a, samozrejme, zlepšovanie pracovných podmienok. To všetko by prinieslo vyššiu efektivitu bez toho, aby si to ľudia museli odpracovať cez víkendy, sviatky a v noci.

Lídri vládnej koalície sa už dohodli na zrušení voľného dňa pripadajúceho na 17. novembra. A to ako kompenzáciu za obmedzenie transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy. Podľa premiéra Roberta Fica sa vláda pozerá aj po ďalších sviatkoch, no Vatikánska zmluva zakotvila cirkevné sviatky do tej pozície, že sú v podstate nezrušiteľné. Jediné čo zostáva je tak otvoriť diskusiu, či je možné z tohto zoznamu cirkevných sviatkov vybrať niektorý sviatok, ktorý by štátnym sviatkom zostal, no nebol by už dňom pracovného pokoja.