Dá sa na sporiacich účtoch zbohatnúť? Garancia vás vyjde draho!

Foto: pexels.com/Alesia Kozik

Vo svete bankovníctva sú úroky úplne bežné. Väčšinou však ide o úroky, ktoré zaplatí banke samotný klient. No ako je to s úrokmi pri sporiacich účtoch?

Pozrime sa na to, ako funguje úrok na sporiacich účtoch, čo ovplyvňuje úrokové sadzby a ako vypočítať potenciálne úrokové výnosy z vloženej sumy.

Vo veľmi zjednodušenej forme sú úrokové sadzby nákladom danej finančnej transakcie. Ak ste dlžníkom a beriete si od banky pôžičku je úrok poplatok, ktorý banke zaplatíte.

V prípade, že ste veriteľom, čiže v prípade, že vkladáte peniaze do finančného produktu, je úrok poplatok, ktorý vyberáte. Úrokové sadzby teda fungujú ako druh odmeny od banky za to, že jej poskytujete svoje peniaze na určitý čas. Banka tieto financie využíva najčastejšie na investovanie, vďaka čomu zarobia dostatok na to, aby banka bola zisková aj s vyplatením veriteľov. Tento úrok sa vypočítava ako percento zo sumy vkladu a vypláca sa mesačne, štvrťročne, dvakrát ročne alebo ročne.

Sporiace účty rozlišujú aj úrok z vkladu, aj keď býva často označovaný ako úrok.

Banky výšku úrokov negarantujú

Úrokové sadzby závisia od rôznych faktorov, od politiky danej banky až po konkurenciu v celom finančnom sektore. Jednotlivé percentá tak môžu výrazne kolísať.

Spravidla to pri sporiacich účtoch funguje tak, že sa úrokové sadzby z vkladov vašej banky zvýšia, ak sa zvýšia všeobecné trhové úrokové sadzby, ktoré zase závisia od kľúčovej úrokovej sadzby centrálnej banky. Netreba tu však rátať s priamou úmerou. Úroky dosť značne závisia aj od konkurencie a od dopytu po finančných produktoch. V časoch nízkych úrokových sadzieb, možno očakávať aj nízke úroky pri sporiacich účtoch.

To, ako sa budú úrokové sadzby vyvíjať, je takmer nemožné predpovedať. V Európe o svojej úrokovej sadzbe rozhodujú banky vo vzťahu ku kľúčovej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky.

Na trhu dnes existuje niekoľko finančných produktov, v rámci ktorých sa úroky vyplácajú klientovi. Ide o sporiace účty, vkladné knižky, termínované účty, či napríklad kreditné karty.

Pri sporení prostredníctvom sporiacich účtov treba mať na pamäti, že čím viac peňazí sa na ne vloží, tým vyššie budú výnosy.

Ako je to s úrokmi na bežnom účte?

V zriedkavých prípadoch ponúkajú banky úroky aj zo zostatkov na bežnom účte. Ak takúto ponuku nájdete, úrokové sadzby budú pravdepodobne veľmi nízke v porovnaní s inými investičnými produktmi na trhu.

Úroková sadzba, ktorú na svojom vklade zarobíte, sa môže medzi bankami značne líšiť. Tradičné banky spravidla ponúkajú nižšie úrokové sadzby, na druhej strane online banky často lákajú klientov vyššími úrokmi. Tento krok im dovoľuje ich obchodný model, pretože ten im umožňuje šetriť na iných miestach.

Reálna suma konkrétneho zárobku závisí od viacerých faktorov. Kľúčová je suma vkladu a rovnako tak aj doba, na ktorú sa sporenie uzatvára.

Vypočítať budúce úrokové výnosy v zásade nie je nič zložité. Koniec-koncov na internete koluje aj mnoho online úrokových kalkulačiek, ktoré výpočet spravia za vás. Fungujú na určitom algoritme, pričom ich veľkou výhodou je, že bývajú aktualizované, keďže pracujú s najnovšími informáciami ohľadom určitých zmien a noviel vo svete bankovníctva. Nie je nič jednoduchšie ako pracovať s online kalkulačkou, stačí iba zadať výšku vkladu, úrokovú sadzbu a časový horizont investovania. Hodnotu úspor aj po zohľadnení inflácie si môžete prepočítať aj na tejto online kalkulačke.

Vypočítať si výšku zárobku je možné aj manuálne a osvojiť si tak algoritmus, ktorý kalkulačky využívajú. Ide o základný typ vzorca, ktorý má tvar: I = D × r × t.

I = celková výška úroku

D = výška vášho vkladu

r = úroková sadzba za obdobie (v desatinnej forme – napríklad 5 % je vyjadrené ako 0,05)

t = časové obdobie

Úrok, ktorý klient zarobí je suma vkladu vynásobená úrokovou sadzbou a následne vynásobená časovým obdobím, počas ktorého sa peniaze nechávajú pracovať. Je však vysoko pravdepodobné, že výsledná suma nebude konečná a určite nebude taká optimistická. To, čo klient zarobí je dosť relatívne, pretože je rozdiel medzi nominálnym úrokom, ktorý je možné mechanicky vypočítať na základe vzorca, a ročným úrokom, ktorý zohľadňuje aj poplatky a dane z kapitálových výnosov.