Cyperským Turkom pomôže EÚ v roku 2025: 33,7 milióna eur na rozvoj, vzdelávanie a zmierenie

Európska komisia (EK) vo štvrtok uviedla, že prijala program pomoci EÚ pre cypersko-tureckú komunitu na rok 2025, v ktorom vyčlenila 33,7 milióna eur na podporu jej sociálno-ekonomického rozvoja a uľahčenie procesu znovuzjednotenia Cypru. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia zdôraznila, že cieľom programu pomoci je posilniť obchod medzi oboma komunitami cez zelenú demarkačnú líniu uľahčením zosúladenia cypersko-tureckých výrobkov s normami EÚ, napríklad v sektore mlieka a poľnohospodárstva.
Podpora bude smerovaná aj na malé a stredné cypersko-turecké podniky, ako aj na podnikateľov, aby im pomohla rozvíjať a konsolidovať ich podnikateľské aktivity. Ďalšou prioritou je zlepšiť zručnosti pracovníkov, učiteľov a detí so špeciálnymi potrebami, ako aj pokračovanie štipendií financovaných EÚ pre cyperských Turkov v členských štátoch EÚ.
Program na rok 2025 bude rovnako podporovať projekty v oblastiach energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energie a ochrany životného prostredia vrátane spolupráce oboch komunít na obnove hlavného koryta rieky Nikózia.
V záujme ďalšieho budovania dôvery medzi turecko-cyperskou a grécko-cyperskou komunitou program EÚ zahŕňa aj pokračujúcu podporu Výboru pre nezvestné osoby na Cypre, ako aj obnovu kultúrneho dedičstva Cypru s cieľom podporiť zmierenie a rešpektovanie kultúrnej a náboženskej rozmanitosti.
Od roku 2006 do súčasnosti EÚ vyčlenila na tento program pomoci približne 760 miliónov eur.