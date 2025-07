Čoskoro aj v našich peňaženkách: Pozrite si, aké nové eurové mince nám v nich pribudnú! (foto)

Zavedenie eura v Bulharsku od začiatku budúceho roka prinesie novinky aj do našich peňaženiek. Nová členská krajina eurozóny si totiž so sebou prinesie aj vlastné motívy eurových mincí, ktoré sa postupne rozšíria aj do ostatných krajín. Čoskoro sa tak s nimi stretneme aj v našich peňaženkách.

Splnenie podmienok na zavedenie eura v Bulharsku vyhodnotila Európska komisia začiatkom júna a potvrdila, že Bulharsko splnilo prísne kritériá a jeho ekonomika je dostatočne pripravená na zavedenie spoločnej európskej meny. V správe komisia uviedla, že po znížení inflácie Bulharsko splnilo všetky požiadavky na to, aby sa stalo 21. krajinou menovej únie.

Návrhy národných strán bulharských eurových mincí boli schválené začiatkom roka 2024. Následne ešte v apríli tohto roka upravila rada guvernérov Bulharskej národnej banky v podstate len formálne dátum ich vydania na rok 2026. Išlo o grafické návrhy bulharskej národnej strany euromincí pre všetky nominálne hodnoty vrátane 1 a 2 eurových mincí.

Samotné návrhy spracovala Bulharská mincovňa EAD, pričom v súlade s pravidlami EÚ obsahujú všetky povinné prvky ako dvanásť hviezd symbolizujúcich EÚ, označenie krajiny v cyrilike „БЪЛГАРИЯ“ a na dvoj eurovej minci aj nápis „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“ („Boh chráň Bulharsko“) pozdĺž okraja mince.

Dizajn národných strán bulharských eurových mincí si môžete pozrieť v galérii:

Zobraziť galériu (5) Eurové mince v hodnote 2 a 5 cetov. Foto: https://evroto.bg/

Návrhy bulharskej strany euromincí rešpektujú požiadavky Rady EÚ a nadväzujú na dizajn súčasných bulharských mincí, aby si občania ľahko zvykli na novú menu a zároveň si udržali pocit národnej identity.

Páčia sa vám nové eurové mince s bulharskými motívmi? Áno Nie Odoslať odpoveď

Na minciach v hodnote 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centov bude vyobrazený Madarský jazdec, na jednoeurových minciach Svätý Ivan Rilski a na dvojeurových minciach Paisij Chilendarski. Okrem povinných prvkov bude na minciach uvedený aj rok zavedenia eura v Bulharsku a nápisy „евро“ či „стотинки“ podľa nominálnej hodnoty.

Zavedenie eura komplikovala vysoká inflácia

Bulharsko je členom Európskej únie od roku 2007 a pôvodne plánovalo nahradiť svoju národnú menu lev eurom už v roku 2024. Tento krok však muselo odložiť pre vysokú mieru inflácie v krajine, ktorá v tom čase dosiahla 9,5 %. Na to, aby členský štát EÚ pripojili k menovej únii, musí preukázať, že jeho inflácia nie je mimo kontroly a je maximálne o 1,5 percentuálneho bodu vyššia, ako je miera inflácie troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami.

V minulom roku Bulharsko splnilo všetky kritériá na vstup do menovej únie okrem inflácie. Za 12 mesiacov do apríla 2025 však už dosiahla priemerná miera inflácie v Bulharsku 2,7 %, čo bolo tesne pod referenčnou hodnotou.

A ako sa bude bulharský lev vymieňať za eurá? Od dátumu zavedenia spoločnej európskej meny sa výmena leva za eurá bude uskutočňovať podľa oficiálneho kurzu 1,95583 leva za 1 euro.