Commerzbank varuje pred rizikami prevzatia UniCredit: Zostávajúci akcionári môžu prísť o veľa

Mníchov 28. augusta (TASR) – Člen predstavenstva nemeckej banky Commerzbank varuje pred dôsledkami jej možného prevzatia talianskym konkurentom UniCredit. Prevzatie by mohlo poškodiť zostávajúcich akcionárov spoločnosti, vyhlásil Michael Kotzbauer, ktorý zároveň UniCredit kritizoval pre potenciálny konflikt záujmov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„UniCredit má evidentne vlastný záujem na nižšej cene akcií Commerzbank, ak bude ďalej pracovať na svojom cieli prevzatia, na veľkú škodu zostávajúcich akcionárov a ďalších zainteresovaných strán,“ povedal Kotzbauer v rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Süddeutsche Zeitung. Talianska banka je zároveň prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti HypoVereinsbank v Nemecku priamym konkurentom Commerzbank, čo vytvára „niekoľko zjavných konfliktov záujmov“, dodal Kotzbauer. Predstavenstvo a dozorná rada druhej najväčšej nemeckej banky podľa neho podporujú „otvorený a spravodlivý dialóg so všetkými akcionármi“, UniCredit však musí tak „ako každý akcionár konať v súlade so záujmami spoločnosti a ostatných akcionárov“.
UniCredit v pondelok (25. 8.) oznámila, že svoj podiel v Commerzbank zvýšila na približne 26 %. Spoločnosť so sídlom v Miláne tiež zopakovala, že svoje zostávajúce finančné nástroje vo vhodnom čase takisto prevedie na akcie, čím by sa jej podiel zvýšil na približne 29 %. Talianska banka by bola zo zákona povinná predložiť oficiálnu ponuku na prevzatie zostávajúcim akcionárom Commerzbank, ak by jej podiel v spoločnosti dosiahol viac ako 30 %.
UniCredit začiatkom júla zdvojnásobila svoj priamy podiel v Commerzbank a tým aj svoje hlasovacie práva z necelých 10 % na približne 20 %. Najväčšia talianska banka je hlavným akcionárom skupiny pred nemeckým štátom, ktorý stále vlastní 12 % akcií.