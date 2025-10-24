Príslušníci finančnej správy si opäť posvietili na organizovaný nelegálny obchod s tabakom. V rámci rozsiahlej akcie s krycím názvom Biatec odhalili v spolupráci s políciou rozsiahlu nelegálnu výrobu cigariet a zadržali sedem podozrivých. Len niekoľko dní predtým colníci odhalili veľké množstvo nelegálneho tabakového tovaru a podozrivých látok.
Ako informovala v piatok finančná správa, príslušníci jej kriminálneho úradu spolu políciou zasiahli proti organizovanej skupine, ktorá na západnom Slovensku prevádzkovala nelegálnu linku na výrobu cigariet určených pre čierny trh v západnej Európe. V hale sa nachádzala moderná plniaca a baliaca technológia, balička tabaku a veľké množstvo komponentov určených na výrobu spotrebiteľských balení cigariet.
Colníci a vyšetrovatelia zaistili viac ako 5,9 milióna kusov cigariet, takmer 13,8 tony rezaného tabaku a technické zariadenia v hodnote približne pol milióna eur. Predbežná škoda na spotrebnej dani bola vyčíslená na 2,8 milióna eur. V rámci akcie bolo zadržaných a obvinených sedem osôb ukrajinskej národnosti, na ktorých bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie.
Ako dodáva finančná správa, do akcie boli zapojení ozbrojení príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy z pobočiek Stred a Západ, vyšetrovatelia a kriminalistickí technici v úzkej spolupráci s Policajným zborom SR a Colným úradom Trenčín.
Okrem akcie Biatec sa finančná správa chváli aj ďalším úspechom v Nitrianskom kraji. Hladka colného úradu v Nitre totiž v skladových priestoroch v obci Nána v okrese Nové Zámky odhalila veľké množstvo náplní do elektronických cigariet neoznačených kontrolnou známkou, ampulky a bandasku s označením cannabis relax.
Kto podľa vás stojí za nelegálnym obchodom s tabakom?
„Podľa predbežných zistení môže ísť o omamné a psychotropné látky. Zaistený tovar v celkovom množstve 1,7 milióna mililitrov bol odovzdaný KÚFS, ktorý vykonáva ďalšie procesné úkony. Predbežná škoda na spotrebnej dani predstavuje takmer 350-tisíc eur,“ informuje finančná správa.