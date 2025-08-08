Čo všetko (ne)viete o svojej platobnej karte? Otestujte sa! (kvíz)

Platobnú kartu nosí v peňaženke takmer každý z nás. Používame ju denne na nákupy v obchodoch, pri online objednávkach, ale aj pri cestovaní a platení v zahraničí. Naozaj ale viete všetko potrebné, aby ste nemíňali zbytočné peniaze a aby ste sa ochránili pred podvodmi?
Pripravili sme pre vás jednoduchý kvíz, v ktorom môžete otestovať svoje znalosti o platobných kartách. Získať plný počet bodov nie je nič náročné, no možno sa predsa len dozviete niečo nové, o čom ste doteraz nevedeli.
Radi testujete svoje vedomosti?
Ktorý údaj by ste nikdy nemali posielať e-mailom alebo SMS správou?
CVV kód
Číslo účtu
Meno držiteľa karty
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Čo je virtuálna platobná karta?
Digitálna verzia fyzickej karty
Karta, ktorá je určená len pre zahraničie
Karta, ktorú môžete použiť len na hry a online služby
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Ako sa môžete najlepšie ochrániť pred zneužitím karty na internete?
Aktivovať si 3D Secure a virtuálne karty
Používať embosovanú kartu
Mať zapamätané údaje o karte v počítači a mobile
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Čo znamená CVV kód na vašej platobnej karte?
Bezpečnostný kód na overenie transakcií
Kód pre aktiváciu karty v mobilnej aplikácii
PIN kód karty na platenie a vyberanie peňazí z bankomatu
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Aký je hlavný rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou?
Kreditnou kartou platíte peniazmi banky, debetnou svojimi
Debetná karta sa nedá použiť na online platby
Kreditná karta je viazaná na váš bežný účet, debetná nie
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Čo je výhodnejšie pri platení v zahraničí?
Platiť v lokálnej mene
Platiť v eurách
Závisí od krajiny
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Môžete si vyberať hotovosť z bankomatov iných bánk?
Áno, ale môže byť účtovaný poplatok
Nie, len z bankomatov vašej banky
Áno, ale iba raz mesačne
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Ktorý údaj sa pri internetových platbách nevyžaduje?
PIN kód karty
Číslo karty
CVV kód
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Ak chcete platiť mobilom, akú funkciu, resp. technológiu musí mať váš mobilný telefón?
NFC
Bluetooth
Wi-Fi
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Čo je najbezpečnejšie urobiť pri online platbe kartou cez neznámy web?
Použiť jednorazovú virtuálnu kartu
Risknúť to a zadať údaje z hlavnej platobnej karty
Uložiť si kartu do prehliadača
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
