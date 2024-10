Čo by ste urobili so 100 dolármi pred 50 rokmi? Na tomto sa odvtedy dalo zarobiť najviac!

Foto: freepik.com/freepik

Spomedzi verejne obchodovaných tried aktív dopadla najhoršie hotovosť a (ne)prekvapivo aj nehnuteľnosti. Ktoré investície preferujete vy?

Píše sa rok 1970. Pražská jar je zažehnaná, ruské vojská sa v Československu pomaly udomácňujú a Waldemar Matuška práve pustil do éteru Slavíkov z Madridu. Strýko zo Západu vám daroval 100 dolárov, ktoré môžete investovať na burzách do čoho len chcete. Samozrejme ide iba o hypotézu, keďže možnosti vo vtedajšom Československu to úplne neumožňovali.

Ak by ste to však urobiť mohli, vyberiete si zlato, firemné dlhopisy, americké desaťročné dlhopisy, reality alebo akcie? Pokiaľ by ste sto dolárov vybrali po päťdesiatich troch rokoch (v roku 2023), na čom by ste zarobili najviac? Odpovede na tieto otázky ponúkol na základe vývoja na americkom trhu web visualcapitalist.com a my vám ich prinášame v našom článku.

Hotovosť

Neprekvapivo najmenej zarobili investície peňažného trhu. Pokiaľ ste v roku 1970 zaparkovali svoj majetok do trojmesačných pokladničných poukážok, v roku 2023 by ste mali 956 dolárov. Je to suverénne najhoršia investícia, ktorú ste so sto dolármi mohli urobiť.

A to napriek tomu, že po prudkom zvýšení úrokových sadzieb dnes trojmesačné pokladničné poukážky USA poskytujú výnos 4,65 percenta ročne a ešte takto pred rokom to bolo dokonca 5,5 percenta. Hotovosť investori nakupujú ako najbezpečnejšiu triedu aktív. Nemá síce podobné výkyvy v hodnote ako akcie, v dlhodobom horizonte však vaše úspory požerie inflácia.

Reality

V porovnaní s ostatnými triedami aktív prehrávajú aj reality. Tie za 53 rokov zarobili iba o niečo viac ako hotovosť. V priemere rástli nehnuteľnosti 5,5 percenta ročne, niekoľko zlých cyklov však stiahlo ich celkový výnos nižšie. Zo 100 pôvodne investovaných dolárov sa v roku 2023 stalo 1542.

Akej investícii najviac fandíte vy? Hotovosť Nehnuteľnosti Štátne dlhopisy Zlato Firemné dlhopisy Akcie Odoslať odpoveď

Výnos sa počíta z Case-Shillerovho indexu cien nehnuteľností. Ten nezohľadňuje faktory ako úverové zaťaženie nehnuteľnosti, dane, poistenie či iné faktory vplývajúce na príjem z realít. Veľmi nízky výnos môže byť návratom do reality pre mnohých fanúšikov týchto napákovaných a nelikvidných investícií.

Štátne dlhopisy

Zle dopadli v našom vyše päťdesiatročnom horizonte aj vládne dlhopisy s desaťročnou splatnosťou. Tie sú považované za bezpečný prístav a často ich hodnota rastie počas krízových období. Od ich cien sa odvíja množstvo úverov, vrátane hypoték. Americké štátne dlhopisy počiatočných 100 dolárov premenili na 2286 dolárov.

Najvyššie výnosy zaznamenali v 80. rokoch minulého storočia. Po období vysokej inflácie prišlo prudké zvýšenie úrokových sadzieb na začiatku dekády. Tie nasledujúcich desať rokov pozvoľne klesali. Keď úroky na dlhopisoch klesajú, ich hodnota rastie. O to viac, z čím vyšších úrovní zostup začne. Situácia sa tak v niečom podobá dnešku. Čaká v dvadsiatych rokoch 21. storočia štátne dlhopisy prelomová dekáda?

Zlato

Konečne sa dostávame k zmysluplným výnosom na dlhodobom horizonte. Obľúbená investícia zlato nemá kupón ako dlhopisy ani netvorí zisk a nevypláca dividendu ako akcie. Napriek tomu je žiadané v priemysle aj v oblasti luxusných tovarov.

Investori, vrátane centrálnych bánk, ho nakupujú aj ako ochranu pred infláciou. 100 dolárov zainvestovaných do zlata v roku 1970 by malo dnes hodnotu 5545 USD. Významne menej ako nasledujúca trieda aktív.

Firemné dlhopisy

Za 53 rokov by rizikovejšie firemné dlhopisy zhodnotili 100 dolárov na dnešných 7775 dolárov. V rebríčku sa tak umiestnili na peknom druhom mieste. Treba ale dodať, že s veľkým odstupom za bezkonkurenčným víťazom. Korporátne dlhopisy ponúkajú zmysluplné výnosy aj na dlhodobej škále. Pre mladých investorov, ktorí sa chcú pripraviť na dôchodok a zvládnu aj väčšie kolísanie hodnoty ich portfólia, však stále nie sú vhodnou voľbou na dlhodobé budovanie majetku.

Čo vlastne sú firemné alebo korporátne dlhopisy? Predstavujú záväzok firiem, že vám vrátia prostriedky, ktoré im požičiate a vyplatia vám k nim aj úroky ako odmenu za pôžičku. Nepredstavujú tak podiel na firme.

Akcie

Na prvom mieste sa jednoznačne umiestnili akcie. Akciové investície dávajú ich majiteľom podiel na spoločnosti a najmä právo podieľať sa na ich zisku prostredníctvom kapitálového zhodnotenia, výplaty zisku prostredníctvom dividend či reinvestovaním zisku cez spätný odkup akcií. Najznámejší americký akciový index S&P 500 zarobil od roku 1970 o 65 percent viac ako firemné dlhopisy, ktoré sa umiestnili na druhom mieste. Sto dolárov zainvestovaných pred 53 rokmi by mali koncom roka 2023 hodnotu neuveriteľných 22 419 USD.

Každý investor, najmä ten pod 45 rokov, by si tak mal položiť otázku: oplatí sa mi vôbec investovať do čohokoľvek iného, ako sú akciové indexy?