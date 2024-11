Clá sú kľúčovým rizikom pre výhľad globálnej ekonomiky, uviedli analytici banky Goldman Sachs

Ilustračné foto. Foto: Getty Images/Ramin Talaie

Obchodné clá predstavujú hlavnú hrozbu pre výhľad globálnej ekonomiky. Uviedli to v pondelok analytici americkej banky Goldman Sachs. Informujú o tom na základe správy portálu businesstimes. Experti spoločnosti vo svojej analýze identifikovali možné rozsiahle zvýšenie ciel ako hlavné riziko poklesu pre medzinárodné trhy a hospodársky rast. Táto obava je obzvlášť akútna v čase pokračujúceho geopolitického napätia a oživenia protekcionistických politík v kľúčových ekonomikách sveta.

Goldman Sachs varuje, že ak sa zavedie široká škála ciel najmä na kľúčových obchodných trhoch, ktoré zahŕňajú veľké ekonomiky, ako sú USA a Čína, mohlo by to narušiť dodávateľské reťazce a zvýšiť náklady pre firmy aj spotrebiteľov. Takýto vývoj môže potlačiť globálne obchodné toky a negatívne ovplyvniť zisky spoločností, najmä v odvetviach, ktoré sú silne závislé od medzinárodných dodávateľských sietí, ako je výroba a technológie. Goldman Sachs vo svojej ekonomickej prognóze na rok 2025 predpokladá stabilný rast pre hlavné ekonomiky, vrátane Číny (4,5 %) a USA (2,5 %). Tieto projekcie sú však založené na predpoklade, že obchodné napätie neeskaluje do takej miery, aby sa zavádzali rozsiahle clá.

Analytici banky v poznámke uviedli, že akákoľvek odchýlka od tohto predpokladu, ako napríklad zavedenie nových obchodných bariér, by mohla viesť k revízii prognóz hospodárskeho rastu smerom nadol. Poukázali tiež na širšie dôsledky zvýšených ciel pre trhy, pričom poznamenali, že akciové trhy by mohli čeliť dodatočným tlakom na precenenie. Keďže ceny rizikových aktív odrážajú optimistické makroekonomické predpovede, zavedenie represívnych obchodných opatrení by mohlo vyvolať zvýšenú kolísavosť a utlmiť sentiment investorov na celom svete.