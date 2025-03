Clá na poľnohospodársky dovoz do USA môžu podľa expertov spôsobiť pretlak na európskom trhu

Foto: unsplash.com/Luke Michael

Zavedenie ciel na dovoz poľnohospodárskych produktov do Spojených štátov môže vytvoriť pretlak ponuky na európskom trhu a zhoršiť konkurencieschopnosť českých výrobkov na americkom trhu. Vyplýva to z vyjadrení mimovládnych poľnohospodárskych organizácií a odborníkov, ktorých ČTK oslovila. Do USA smerovalo vlani z ČR zhruba pol percenta agrárneho vývozu, dopady možných ciel preto podľa odborníkov budú skôr na európsky trh a Česko ovplyvní až druhotne. Clá na dovoz do USA by mali platiť od 2. apríla, americký prezident Donald Trump to v pondelok oznámil na svojej sociálnej sieti Truth Social.

„Ak významní producenti ako Francúzsko alebo Poľsko stratia exportný trh v USA a nenájdu nové odbytiská mimo EÚ, vznikne na vnútornom trhu pretlak ponuky,“ uviedol predseda Poľnohospodárskeho zväzu ČR Martin Pýcha. Zároveň však dodal, že je ťažké komentovať dopady, kým nie je jasná výška ciel a na aké potraviny by sa clá vzťahovali.

Pretlak na európskom trhu a previs ponuky podľa Tomáša Trávníčka, riaditeľa pre stratégiu Verdi fondu fariem, môže viesť až k poklesu cien niektorých komodít. „To by mohlo negatívne ovplyvniť menšie a stredné farmy, ktoré nemajú dostatočnú finančnú rezervu na vyrovnanie cenových výkyvov,“ upozornil Trávníček.Podobné dopady v podobe pretlaku na trhu EÚ očakáva aj agrárny ekonóm z Českej poľnohospodárskej univerzity Tomáš Maier. „Ak k tomu Trump naozaj pristúpi, tak EÚ určite odpovie, čo by bol návrat niekam do 80. rokov, kým vznikla Svetová obchodná organizácia. Každá ochrana trhu niečo stojí, v tomto prípade by to odniesli spotrebitelia na oboch stranách Atlantiku, „uviedol Maier.

Prezident Agrárnej komory ČR Jan Doležal upozornil na to, že pre niektoré štáty predstavujú USA významného obchodného partnera a hľadanie nových odbytísk môže mať vplyv aj na český trh. „Nesmieme zabúdať na to, že európsky trh je prepojený, teda akonáhle sa naň dostane tovar z tretích krajín, jeho pohyb v rámci Európy prakticky nemožno kontrolovať,“ poznamenal Doležal.Podľa Pýchu budú dopady zavedenia ciel závisieť aj od schopnosti veľkých producentov hľadať alternatívne trhy. Trávníček však upozorňuje na to, že zmena obchodných tokov vo vnútri EÚ môže spôsobiť to, že väčší producenti budú expandovať na trhy, kde doteraz dominovali menší producenti.

Rastúci tlak na ochranné opatrenia pre európskych farmárov

Odborníci zároveň očakávajú rastúci tlak na ochranné opatrenia pre európskych farmárov, napríklad zavedenie ciel a kvót. „Zvýšil by sa tiež tlak na konkurenciu medzi jednotlivými členskými krajinami a otvorila by sa diskusia o rovnomernosti verejnej podpory pre poľnohospodárov v jednotlivých krajinách EÚ,“ dodal Pýcha.Spojené štáty sa pohybujú podľa zväzu zhruba na 23. mieste v rebríčku cieľových krajín českého poľnohospodárskeho vývozu. Agrárny vývoz z ČR do USA rastie, zatiaľ čo v roku 2020 dosiahol hodnotu 936 miliónov korún, vlani vzrástol takmer dvojnásobne na 1,8 miliardy korún. Vyplýva to z údajov ministerstva pôdohospodárstva (MZe) o agrárnom zahraničnom obchode.

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Pýcha tvrdí, že zavedenie ciel by mohlo tiež zhoršiť konkurencieschopnosť českých výrobkov na americkom trhu. „Tieto dovážané výrobky následne v USA zdražejú a je pravdepodobné, že klesne ich predaj,“ upozornil Pýcha. Podľa MZe k najvýznamnejšiemu exportnému tovaru z ČR do USA patrí pivo, cukrovinky, káva, potravinové prípravky, liehoviny a rastie vývoz chmeľu aj sladu.Trump už skôr uviedol, že EÚ a ďalšie krajiny majú so Spojenými štátmi „znepokojivé“ obchodné prebytky. Avizoval, že čoskoro oznámi zavedenie ciel na dovoz z Európskej únie. Majú predstavovať 25 percent.