Čínsky priemysel zažíva najdlhší pokles od pandémie: Aktivita klesá už siedmy mesiac, produkcia sa prepadla

Aktivita v čínskom priemysle v októbri klesla, už siedmy mesiac po sebe, a viac, ako ekonómovia očakávali. V nevýrobnom sektore v podstate stagnovala. Prispeli k tomu slabý domáci dopyt, napätie v globálnom obchode a spomaľujúca sa čínska ekonomika. Ukázali to v piatok oficiálne údaje čínskeho štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a RTTNews.
Podľa oficiálneho prieskumu sa index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora v Číne v októbri 2025 znížil na 49 bodov zo septembrových 49,8 bodu. Tento výsledok zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že klesne na 49,6 bodu.
Hodnota indexu menšia ako 50 bodov signalizuje pokles aktivity v danom odvetví.
Prieskum odhalil, že čínski výrobcovia sú aj naďalej opatrní, keďže domáci dopyt slabne a stále vysoké clá v USA zasiahli export.
Snahy o podporu dopytu v zahraničí do značnej miery zintenzívnili cenovú konkurenciu, ale nezvýšili predaj čínskych výrobcov. Produkcia pritom v októbri 2025 klesla, prvýkrát za šesť mesiacov. Odhalil to čiastkový index produkcie, ktorý sa znížil na 49,7 z 51,9 bodu v septembri. Zároveň pokles indexu nových objednávok sa zrýchlil na 48,8 zo 49,7 bodu.
Z oficiálneho prieskumu ďalej vyplýva, že PMI nevýrobného sektora v októbri veľmi mierne stúpol, na 50,1 bodu zo septembrového desaťmesačného minima 50 bodov. To je len tesne nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu, čo poukazuje na slabú dynamiku. Nevýrobný sektor naďalej zaťažujú problémy v sektore nehnuteľností a pretrvávajúce nepriaznivé faktory globálneho obchodu.
Kombinovaný PMI pre oba sektory v Číne, výrobný aj nevýrobný, tak v októbri klesol na zlomovú hranicu 50 bodov z 50,6 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená, že jeho rast sa zastavil. Októbrová hodnota indexu je najnižšia od decembra 2022.
Piatkové údaje zdôraznili potrebu väčšej ekonomickej podpory zo strany Pekingu, keďže Čína zápasí s pretrvávajúcou defláciou, so slabými spotrebiteľskými výdavkami a s klesajúcimi investíciami.
Tieto výsledky signalizujú slabý začiatok 4. štvrťroka 2025 a boli zverejnené len deň po stretnutí čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a amerického prezidenta Donalda Trumpa, kde sa obaja dohodli na uvoľnení niektorých obchodných ciel a obmedzení. Americké clá na čínsky export však stále zostali vysoké, na úrovni 47 %.