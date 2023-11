Čínska vláda musí zvýšiť stimuly, ak chce udržať rast ekonomiky okolo 5 %

Foto: pixabay.com/F8_f16

Poradcovia čínskej vlády odporučia na výročnom zasadnutí tvorcov hospodárskej politiky, aby sa ciele rastu ekonomiky v budúcom roku stanovili v pásme 4,5 % až 5,5 %. To však bude vyžadovať zvýšenie stimulov. Informujeme o tom na základe správy agentúry Reuters. Päť zo siedmich poradcov, ktorí hovorili s agentúrou Reuters, sa vyslovilo za cieľ na úrovni približne 5 %, čo zodpovedá tohtoročnému cieľu. Jeden poradca navrhne cieľ 4,5 %, zatiaľ čo druhý navrhol pásmo 5,0 % až 5,5 %.

Návrhy budú predložené v decembri na výročnej ekonomickej konferencii vládnucej komunistickej strany o centrálnej hospodárskej práci, na ktorej sa diskutuje o hospodárskej politike a vyhliadkach druhej najväčšej ekonomiky sveta.

Dosiahnutie takto stanovených cieľov však bude podľa poradcov vyžadovať, aby Peking zintenzívnil fiškálne stimuly. Údaj o tohtoročnom raste totiž podporila minuloročná nízka porovnávacia báza, keďže vlani ešte ekonomiku brzdili protipandemické reštrikcie. „Musíme prijať expanzívnu fiškálnu a menovú politiku, aby sme stimulovali agregátny dopyt,“ uviedol pre Reuters vládny ekonóm Jü Jung-ting, podľa ktorého by rastový cieľ mal byť stanovený na úrovni okolo 5 %.

„Dopyt po firemných investíciách nebude silný, keďže dôvera firiem sa nezotavila, preto musíme zvýšiť investície do infraštruktúry,“ dodal Jü. Rozpočtový deficit by podľa neho mal dosiahnuť 4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Čína v októbri predstavila plán, podľa ktorého by mala do konca roka emitovať štátne dlhopisy v hodnote 1 bilióna jüanov (128 miliárd eur). Takisto zvýšila cieľový rozpočtový deficit na rok 2023 na 3,8 % HDP z pôvodne plánovaných 3 %.

Čínski predstavitelia sa zaviazali „optimalizovať štruktúru dlhu centrálnej vlády a miestnych vlád“. To signalizuje, že centrálna vláda má priestor na väčšie výdavky, keďže jej dlh v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) predstavuje len 21 %, čo je oveľa menej ako 76 % v prípade miestnych vlád. „Zvyšuje fiškálnu podporu fiškálnej politiky,“ uviedol ďalší poradca. Dodal, že je to potrebné, ak má byť reálne splnenie „náročného“ rastového cieľa pre rok 2024. Vo všeobecnosti sa očakáva, že menové stimuly budú zohrávať obmedzenejšiu úlohu. Čínska centrálna banka (PBOC) sa totiž obáva, že zvyšovanie rozdielu v úrokových sadzbách v porovnaní so Západom môže spôsobiť ďalšie oslabenie jüanu a podporiť odlev kapitálu.

Čínska ekonomika vzrástla v roku 2022 len o 3 %, čo bol jeden z najhorších výkonov za takmer polstoročie. Z októbrového prieskumu agentúry Reuters vyplýva, že experti prognózujú v tomto roku rast na úrovni 5 % a v roku 2024 vo výške 4,5 %. Niektorí z expertov však odvtedy svoje prognózy zvýšili.

(1 EUR = 7,809 CNY)