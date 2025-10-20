Čínska centrálna banka opäť nezmenila úroky: Sadzby ostávajú na rekordnom minime už piaty mesiac

Čínska centrálna banka pokračuje pri úrokových sadzbách v nezmenenom móde. Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch, nemenila úrokové sadzby ani v októbri. Na nezmenenej a rekordne nízkej úrovni sa tak udržali už piaty mesiac v rade. Informoval o tom portál tradingeconomics.

Ľudová banka Číny (PBOC) v pondelok oznámila, že hlavnú úrokovú sadzbu (LPR) pre jednoročné úvery ponechala na úrovni 3 %. Na pôvodnej hodnote ponechala aj päťročnú LPR. Tá tak zotrvala na úrovni 3,50 %. Rozhodnutie PBOC je v súlade s očakávaniami analytikov oslovených agentúrou Reuters.

Obidve sadzby menila centrálna banka naposledy v máji, keď ich znížila o 10 bázických bodov. Jednoročná LPR ovplyvňuje úročenie firemných a spotrebiteľských úverov a od päťročnej LPR sa odvíja úročenie hypoték. Banka však o sadzbách rozhodla predtým, než boli zverejnené údaje o vývoji ekonomiky za 3. kvartál. Tie ukázali, že čínska ekonomika rástla najpomalším tempom za posledný rok.

