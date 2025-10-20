Čína predstavila nový päťročný plán: Komunistická strana rieši ekonomiku aj bezpečnosť

Čínsky líder Si Ťin-pching v pondelok na dôležitom zasadnutí vládnucej Komunistickej strany načrtol plán rozvoja hospodárstva v nasledujúcich piatich rokoch. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Komunistická strana by na zasadnutí mala schváliť ciele pre roky 2026 – 2030. Oficiálna tlačová agentúra Sinchua v krátkej správe bez podrobností uviedla, že Si Ťin-pching „vysvetlil návrhy vedenia strany“ v súvislosti s päťročným plánom národného hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý bude zahŕňať roky 2026 – 2030.
Čína čelí čoraz väčším výzvam a neistote vrátane pretrvávajúcej stagnácie hospodárstva, obmedzeného prístupu k najnovším zahraničným technológiám a vysokým clám na vývoz do Spojených štátov.
Sinchua informovala, že päťročný plán by sa mal zamerať na „vysokokvalitný“ rozvoj a technologické inovácie a zároveň na ochranu národnej bezpečnosti a spravodlivé a širšie rozdelenie výhod hospodárskeho rastu.
„Na našej ceste vpred budú ťažkosti a prekážky a môžeme sa stretnúť s veľkými skúškami,“ konštatuje Sinchua v úvodníku o hospodárskych a národno-bezpečnostných cieľoch. „Musíme byť pripravení čeliť sérii nových rizík a výziev.“
Analytici a investori pozorne sledujú stretnutie, aby hľadali indície o tom, ako Peking vybalansuje hospodárske a bezpečnostné záujmy a do akej miery si bude plán vyžadovať štrukturálne zmeny na zvýšenie spotrebiteľských výdavkov a riadenie problémov so starnutím spoločnosti.
Na štvordňovom zasadnutí tento týždeň a zúčastní približne 200 hlasujúcich členov a 170 náhradníkov Ústredného výboru Komunistickej strany. Ministerstvo obrany pred týmto stretnutím koncom minulého týždňa oznámilo, že deväť vysokých dôstojníkov podozrivých z korupcie bolo vylúčených z Komunistickej strany. Osem bolo členmi Ústredného výboru a ich odvolanie zo strany umožňuje vymenovanie náhradníkov do výboru.