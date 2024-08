Čína je ekonomická veľmoc: Aktívna v investíciách po celom svete, uviedol rezort hospodárstva

Ministerka hospodárstva Denisa Saková s ministrom financií Ladislavom Kamenickým. Foto: SITA

Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) navštívila Čínu, pretože ide o významnú svetovú ekonomickú veľmoc, ktorá je aktívna v investíciách po celom svete. Čína zohráva stále významnejšiu úlohu aj vo výrobe automobilov, čo je pre Slovensko kľúčový sektor. Uviedol to Peter Podstupka, riaditeľ tlačového odboru Ministerstva hospodárstva (MH) SR v reakcii na vyjadrenia opozičného KDH ohľadom Sakovej pracovnej cesty v Číne.

KDH kritizuje návštevu ministra financií SR Ladislava Kamenického (Smer-SD) a Sakovej v Číne, o ktorej slovenská verejnosť podľa kresťanských demokratov takmer nič nevie. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann uviedla, že koaličná vláda touto návštevou podkopáva slovenskú národnú ekonomickú bezpečnosť. Len nedávno sa Lexmann podľa KDH vrátila zo samitu zákonodarcov z celého demokratického sveta na Taiwane, kde sa zaoberali otázkami medzinárodných hrozieb, ktoré Čína predstavuje.

Saková podľa Podstupku navštívi počas svojej pracovnej cesty do Číny aj viacero technologických a firemných centier zameraných na výskum a vývoj najmodernejších postupov a technológií. To podľa MH SR vytvára priestor do budúcnosti na vzájomnú spoluprácu na projektoch s vysokou pridanou hodnotou.

Obuli sa do europoslankyne Lexmann

Podstupka v reakcii zdôraznil, že ak je europoslankyňa Lexmann ochotná pre svoje ideologické názory a pracovné cesty na Taiwan obmedziť tvorbu nových pracovných miest na Slovensku, je to jej rozhodnutie a KDH by si to malo transparentne napísať do svojho volebného programu.

„Pani europoslankyni Lexmann odporúčam jasne hovoriť ľuďom aj o tom, že ona a KDH teda nesúhlasia napríklad aj s rozšírením výroby jednej konkrétnej čínskej firmy do jej domáceho Prešovského kraja, o čom som včera (21. 8.) v Číne rokovala. Investícia v desiatkach miliónov eur môže do tohto kraja priniesť desiatky nových pracovných miest. Ale ak by dnes bolo vo vláde KDH, asi by Slovensko o takúto investíciu nemalo záujem a nové pracovné miesta by vznikli v Maďarsku alebo Poľsku. Lebo to presne dnešné vyjadrenie KDH znamená. Menej práce pre ľudí na Slovensku,“ povedala Saková.

Europoslankyňa Miriam Lexmann. Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Nové pracovné miesta

Rezort hospodárstva s týmto prístupom podľa Podstupku nesúhlasí a MH SR pod súčasným vedením bude hľadať všetky spôsoby, ako priniesť na Slovensko čo najviac nových pracovných miest, pretože tak vzniká aj tlak na rast platov.

KDH ďalej kritizovalo aj to, že si vládni ministri na cestu vybrali provinciu An-chuej, ktorá sa podľa dostupných informácií spája s využívaním nútených prác a takzvanými „prevýchovnými tábormi“ komunistického režimu, do ktorých zatvára náboženské a etnické menšiny či politických väzňov.