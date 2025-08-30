Čína a USA prehlbujú obchodné rokovania: Nové stretnutie potvrdzuje záujem o spoluprácu

Žena zíva pri soche zobrazujúcej býka, ktorý symbolizuje prosperitu v obchodnej štvrti v Pekingu. Foto: SITA/AP
TASR


TASR

Čína a USA pokračujú v obchodných rokovaniach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Čínsky obchodný zástupca Li Čcheng-kang navštívil v dňoch 27. až 29. augusta Spojené štáty, kde rokoval s americkými predstaviteľmi o bilaterálnych ekonomických a obchodných vzťahoch, uviedlo v sobotu čínske ministerstvo obchodu.

Li Čcheng-kang sa stretol s predstaviteľmi amerického ministerstva financií, ministerstva obchodu a úradu amerického obchodného zástupcu, aby diskutovali o svojich názoroch na implementáciu predchádzajúcich dohôd. Uviedol, že obe strany by mali riešiť rozdielne postoje a rozšíriť spoluprácu.

