Čierny trh s cigaretami láme rekordy: Štát prichádza o desiatky miliónov eur ročne

Spotreba pašovaných a falšovaných cigariet na Slovensku pokračuje v historickom raste. Podiel nezdanených cigariet nameraný toto leto dosiahol 7,7 % medzi spotrebovanými výrobkami. Pre štát to predstavuje potenciálny únik na spotrebnej dani a príslušnej dani z pridanej hodnoty (DPH) vo výške približne 95 miliónov eur ročne. Informovalo o tom v pondelok Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) na základe prieskumu Empty Packs Survey.
Združenie priblížilo, že aktuálne v priemere každá trinásta škatuľka na trhu nie je označená slovenskou kontrolnou známkou. Cigarety nezdanené na území Slovenska by mali pritom pochádzať z rôznych zdrojov. Časť tvoria legitímne dovozy, keď spotrebitelia pri cestovaní alebo nákupoch v zahraničí využívajú cenové rozdiely. Problematickejšie sú podľa združenia organizované skupiny, ktoré vo veľkom nelegálne pašujú produkty určené pre iné trhy.
Ešte pred pandémiou a vojnou na Ukrajine mali byť takéto dovozy z bývalých sovietskych teritórií hlavným tvorcom tejto šedej ekonomiky. „V uplynulých rokoch však mimoriadne alarmujúco vzrástol podiel vyslovených falzifikátov, teda cigariet, ktoré sa vyrábajú v nelegálnych fabrikách, často priamo na Slovensku, a imitujú známe značky,“ povedal Ľubomír Tuchscher zo SZZV.
V rámci diskusie o efektívnom výbere spotrebnej dane a boji proti nelegálnemu trhu je podľa združenia dôležité zohľadniť aj pripravované legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú zákazu príchutí pri elektronických cigaretách a nikotínových vrecúškach. Hoci cieľom návrhu je ochrana mladistvých pred návykovými látkami, odborná verejnosť upozorňuje, že takéto opatrenia môžu mať aj nepredvídané ekonomické dôsledky.
SZZV uviedlo, že v krajinách ako Estónsko či Dánsko, kde sú príchute zakázané už niekoľko rokov, sa ukazuje, že spotrebitelia tieto produkty naďalej vyhľadávajú, avšak mimo legálneho trhu. Ochutené výrobky by tam mali tvoriť až 60 % trhu, no bez akéhokoľvek daňového prínosu pre štát. V prípade Slovenska by podobný vývoj mohol znamenať výpadok desiatok miliónov eur na spotrebnej dani ročne, ako aj ďalší nárast šedej ekonomiky v oblasti alternatívnych nikotínových produktov, uzavrelo združenie.