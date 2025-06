Čierne na bielom: Definitívny zákaz jednorazových e-cigariet. Mladistvým už zrejme nepredajú ani papieriky či filtre!

Foto: oPeniazoch.sk/generované AI

Štát sa chystá podstatne sprísniť podmienky predaja nikotínových výrobkov na Slovensku. Výsledkom má byť úplný zákaz predaja jednorazových elektronických cigariet, výrazné obmedzenie predaja ochutených nikotínových vrecúšok či náplní do elektronických cigariet, ale aj zákaz predaja všetkého čo s fajčením súvisí mladistvým.

Na Slovensku by ste už od 1. januára budúceho roka nemali kúpiť žiadnu jednorazovú elektronickú cigaretu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, ktorý predložil rezort zdravotníctva do pripomienkového konania. Zároveň touto novelou mení aj zákon o ochrane nefajčiarov.

„Zakazuje sa uvádzať na trh elektronické cigarety, ktoré nie sú opakovane nabíjateľné a súčasne opakovane naplniteľné pomocou plniacej fľaštičky a nádržky alebo opakovane použiteľné pomocou jednorazových zásobníkov,“ píše sa v návrhu novely. Inými slovami, predaj jednorazových elektronických cigariet má byť od nového roka na Slovensku úplne zakázaný.

Novelu avizovalo ministerstvo už pred časom v predbežnej informácii, aktuálne si môžeme pozrieť už konkrétny návrh. Ten obsahuje aj ďalšie zmeny, ktoré výrazne ovplyvnia trh s nikotínovými výrobkami. Okrem zákazu jednorazových elektronických cigariet má byť totiž na Slovensku zakázaný aj predaj väčšiny ochutených nikotínových výrobkov, s výnimkou príchutí mentolu, mäty a tabaku. Týkať sa to tak má okrem klasických a zahrievaných tabakových výrobkov už aj nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku a náplní do elektronických cigariet.

Ani cigaretové papieriky či filtre

Po novom sa má však rozšíriť zákaz predaja nikotínových a tabakových výrobkov mladistvým do 18 rokov aj na ďalší tovar, ktorý s užívaním tabaku či nikotínu súvisí. Od budúceho roka im tak v stánkoch nebudú môcť predať napríklad ani cigaretové papieriky či cigaretové filtre. Predajcom majú za to hroziť rovnaké sankcie, akoby neplnoletým predali cigarety.

Návrh ministerstva zdravotníctva prináša aj ďalšie zmeny, týkajúce sa napríklad prezentácie tabakových a nikotínových výrobkov či rôznych marketingových praktík. Od budúceho roka má byť napríklad zakázané poskytovať pri predaji tabakových výrobkov akékoľvek ekonomické výhody. Pri predaji bezdymových tabakových výrobkov budú zakázané odmeny vo forme tovarov a služieb, ktoré s ich užívaním priamo nesúvisia. Ministerstvo hovorí najmä o prípadoch, kedy predajcovia k takémuto tovaru pribaľovali napríklad alkoholické nápoje.

Z pultov v stánkoch a obchodoch by tiež mali zmiznúť náplne do elektronických cigariet či nikotínové vrecúška s výraznými obalmi. „Týmto doplnením chceme znížiť atraktivitu obalov pre mladistvých, tak aby výrobcovia nemohli na obaloch uvádzať prvky a znaky, ktoré by ich lákali k zakúpeniu výrobku, ako napríklad rôzne kresby, polepy, popisy, ktoré by pripomínali potravinu, kozmetický prípravok alebo hračku,“ uvádza ministerstvo v návrhu.

Výrobcom a distribútorom elektronických cigariet a nikotínových vrecúšok bez tabaku zároveň pribúdajú rôzne povinnosti pri označovaní týchto výrobkov a ich uvádzaní na trh. Zároveň sa výrazne navyšujú sankcie pri porušení zákona z pôvodných 100 až 10 000 eur na 1000 až 50 000 eur. Novým deliktom má byť zároveň aj uvádzanie jednorazových elektronických cigariet na trh.

Ministerstvo: Chceme chrániť mladistvých

Rezort zdravotníctva navrhované zmeny obhajuje snahou chrániť mladistvých pred negatívnym vplyvom užívania týchto výrobkov. „Cieľom návrhu zákona je celkové zníženie atraktívnosti nikotínových výrobkov pre mladistvých, zavedením zákazu predaja ochutených nikotínových výrobkov, predovšetkým ovocných, kolových a cukríkových príchutí,“ píše sa v dôvodovej správe k návrhu,“ píše sa v dôvodovej správe k návrhu.

Pri kompletnom zákaze jednorazových elektronických cigariet taktiež argumentuje ich vysokou obľúbenosťou práve medzi mladou generáciou, ale aj rozsiahlou ekologickou záťažou. Podobné regulácie pritom podľa ministerstva prijali už viaceré krajiny Európskej únie, ako napríklad Dánsko, Estónsko či Slovinsko.

Výsledkom týchto zmien bude niekoľkomiliónový výpadok v rozpočte na daniach. Ten je podľa rezortu zdravotníctva aktuálne komplikované vyčísliť, odhadli ho však na 2,5 milióna eur za rok. Podľa ministerstva financií by to však mohlo byť viac, v nasledujúcich rokoch odhaduje výpadok na daniach zhruba od 4,5 milióna eur do 8 miliónov eur ročne.

Návrh novely z dielne ministerstva zdravotníctva bude po ukončení pripomienkového konania ešte musieť prejsť rokovaním vlády a následne ho čaká ešte rokovanie v parlamente. Ak poslanci napokon takto predložený návrh schvália, uvedené zmeny by mali začať platiť od 1. januára 2026.