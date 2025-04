Chystáte sa na veľkonočný nákup? Na tieto položky si dajte pozor!

Foto: freepik.com/freepik

Maslo, kakao či vajíčka ťahajú náklady na veľkonočné pečenie vyššie, naopak varenie môže vyjsť medziročne mierne lacnejšie. Najviac, až o dve tretiny, medziročne vyskočila cena kakaového prášku, maslo je až o 30 percent drahšie, kým múka či cukor zlacneli. Analytik spoločnosti XTB sa pozrel nielen na náklady na vybrané potraviny, ale aj na medziročný vývoj cien pohonných hmôt, keďže veľkonočné sviatky sú tradične obdobím, keď sa Slovensko dáva do pohybu.

„Ceny potravín v obchodoch sú pomerne volatilné, pretože reagujú na výkyvy v dopyte a ponuke. Slovensko je zároveň otvorenou ekonomikou, takže ceny u nás ovplyvňujú aj udalosti na medzinárodných trhoch. Pri potravinách, ktoré sa bežne používajú na pečenie počas Veľkej noci, nemôžeme v tomto roku očakávať nejaké výraznejšie zlacnenie z dôvodu nepriaznivého vývoja cien množstva komodít, ktoré konzumujeme. Ide najmä o suroviny ako vajíčka, maslo, smotana, čokoláda či kakao – tie totiž v poslednom období citeľne zdraželi,” upozorňuje na dôvody cenových posunov analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.

Napríklad cena kakaového prášku vo februári medziročne vzrástla až o 67 percent, najmä pre pretrvávajúce problémy v krajinách strednej Afriky. Cena čokolády na varenie bola vyššia o 55 percent. Maslo sa síce už cenovo stabilizovalo, no stále je približne o 30 percent drahšie ako pred rokom, čo výrazne vplýva na konečnú cenu veľkonočných nákupov. Vyplýva to z porovnania štatistík cien vybraných potravín, ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR. Najčerstvejšie údaje sú za február 2025.

Situáciu ovplyvnila aj vtáčia chrípka, ktorá zasiahla viaceré európske krajiny vrátane Poľska, Talianska a Spojeného kráľovstva. Výsledkom je zvýšenie cien vajec, ktoré sú aktuálne medziročne drahšie približne o 17 percent, vysvetľuje analytik XTB.

Na druhej strane sa dajú nájsť aj potraviny, ktoré sú v porovnaní s minulým rokom lacnejšie – napríklad pšeničná múka, mlieko či cukor, ktorého cena klesla až o 25 percent. Ide však prevažne o lacnejšie položky, ktoré v celkovom nákupnom koši zaberajú menší podiel. Preto ich zlacnenie nemá taký výrazný vplyv na celkovú cenu veľkonočných nákupov.

Ak sa zameriame na to, čo budeme počas sviatkov variť, nájdeme aj pozitívne správy. Cena bravčového mäsa je nižšia než pred rokom, čo súvisí s lepšou sezónou a priaznivejšími podmienkami na trhu. Hoci v posledných týždňoch vidíme mierny rast cien, stále sú pod úrovňou z minulého roka. Vo februári bolo napríklad bravčové karé o šesť percent lacnejšie a cena údeného mäsa klesla až o 21 percent. Poklesli aj ceny mäsových výrobkov, ako sú klobásy.

Výrazné zlacnenie zaznamenala aj zelenina – napríklad zemiaky boli medziročne lacnejšie o 14 percent, mrkva o 22,5 percenta a cibuľa dokonca o 32 percent.

Ušetríme pri nákupe?

Celkovo môžeme podľa Mareka Nemkyho povedať, že priemerný veľkonočný nákupný košík vychádza tento rok podľa februárových údajov o niečo lacnejšie ako vlani. Za vybrané potraviny by sme zaplatili približne 73,88 eura, zatiaľ čo pred rokom by to bolo 76,23 eura. To predstavuje pokles o tri percentá. Analytik však upozorňuje aj na to, že porovnávacia základňa je ovplyvnená výkyvmi cien – napríklad kilogram údeného karé zdražel vlani vo februári medzimesačne až o takmer štyri eurá, aby následne v marci zlacnel o päť eur. Takéto výkyvy skresľujú celkový obraz o cenách.

„Zároveň je dôležité si uvedomiť, že ide o porovnanie s použitím februárových údajov, teda ešte pred zavedením aprílovej transakčnej dane, ktorá by mohla mať významný vplyv aj na ceny potravín. Preto je nepravdepodobné, že by sme v apríli nakupovali lacnejšie ako vlani,” predpokladá analytik XTB Marek Nemky. Ako dodáva, ak porovnáme ceny z februára 2025 s tými z apríla 2024, zistíme, že sú o 2,74 % vyššie, čo potvrdzuje očakávania drahších veľkonočných nákupov v tomto roku.



Pozn.: Do vzorového nákupného košíka sme vybrali –

PEČENIE: vajíčka (30 ks), maslo (1 kg), múka (3 kg), cukor (2 kg), kakao (100 g), tvaroh (500 g), mak (1 kg), jablká (1 kg); VARENIE: bravčové karé (1 kg), údené karé (1 kg), klobása (1 kg), zemiaky (2 kg), kyslá kapusta (1 kg), cibuľa (1 kg), mrkva (1 kg), chlieb (500 g).

Pri potravinách máme od začiatku tohto roka nižšiu sadzbu DPH, čo prispelo k tlaku na ich zlacnenie už v decembri. Pri vybraných potravinách poklesla táto daň o 5 p. b., teda mohla spôsobiť zníženie cien o 4,5 percenta, a pri ostatných potravinách to bol 1 p. b., čo zodpovedá zlacneniu o zhruba 0,9 percenta.

Na druhej strane prišlo v tomto roku výrazné zvýšenie nákladov podnikov, a to v prípade dane z príjmu právnických osôb, vyššej DPH uvalenej na nepotravinársky tovar a od apríla potom aj nová daň z finančných transakcií. To všetko bude tlačiť na ceny v obchodoch smerom nahor.

Potešia ceny palív, no zdraželi diaľnice

Pohonné hmoty sú v tomto roku výrazne lacnejšie než pred rokom. Aktuálne sa cena nafty pohybuje približne o päť percent nižšie a cena benzínu dokonca klesla takmer o osem percent. Tento trend môže byť ešte zosilnený v období veľkonočných sviatkov.

Dôvodom sú podľa analytika vývoj na medzinárodných trhoch a rastúce obavy o globálnu ekonomiku, ktoré prispeli k poklesu cien ropy. Ceny tejto komodity sa tak na burzách dostali na najnižšie úrovne od roku 2021, čo sa premieta aj do cien palív na čerpacích staniciach.

„Na druhej strane budú motoristi platiť viac za diaľničné známky, ktorých cena stúpla pri ročnej platnosti tento rok o polovicu zo 60 na 90 eur,“ dodáva Marek Nemky.

