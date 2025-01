Chystá sa rošáda na čele NBS? Kamenický chce podľa Gröhlinga utiecť pred konsolidáciou a vymeniť Kažimíra!

Minister financií Ladislav Kamenický počas hlasovania o konsolidačnom balíku v rámci rokovania 19. schôdze Národnej rady SR 3. októbra 2024. Foto: SITA

Minister financií má už konsolidácie dosť a chce odísť na post guvernéra Národnej banky Slovenska. Navyše sa koalícia údajne pripravuje aj na zvyšovanie transakčnej dane. O tom všetkom sa podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga rozpráva na chodbách parlamentu.

Vláda bude tento rok riešiť aj otázku, kto bude ďalších šesť rokov stáť na čele Národnej banky Slovenska (NBS). Už 1. júna 2025 totiž končí aktuálne funkčné obdobie guvernéra Petra Kažimíra. Hoci by podľa zákona o Národnej banke Slovenska mohol absolvovať ešte jedno funkčné obdobie, v parlamente sa podľa predsedu opozičnej SaS Branislava Gröhlinga hovorí o inej alternatíve.

Ako uviedol v nedeľňajšej diskusnej relácii STVR O päť minút dvanásť, v kuloároch sa totiž spomína scenár, ktorého svedkami sme boli aj pri aktuálnom guvernérovi Petrovi Kažimírovi. Ten totiž na post šéfa centrálnej banky putoval priamo zo stoličky ministra financií v roku 2019, kde ho vtedy nahradil aj aktuálny minister Ladislav Kamenický.

To isté sa totiž podľa Gröhlinga údajne chystá aj tento rok a Kažimíra by mohol po ukončení jeho funkčného obdobia nahradiť súčasný minister financií Ladislav Kamenický. „Ja vám teraz niečo poviem, čo sa rozpráva po celom parlamente aj ministerstve financií. Pán Kamenický má toho už plné zuby a chce odísť. Keďže tento rok bude končiť obdobie pána Kažimíra ako guvernéra NBS, tak pán Kamenický smeruje tam, keďže on už nechce riešiť tento rozpočet,“ vyhlásil šéf SaS.

Ako sa menuje guvernér Národnej banky Slovenska?

Funkčné obdobie členov bankovej rady je šesťročné a začína plynúť dňom účinnosti jeho vymenovania do funkcie. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena bankovej rady opätovne, pričom však tá istá osoba môže byť vymenovaná za guvernéra najviac na dve funkčné obdobia a za viceguvernéra najviac na dve funkčné obdobia. Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky. Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska.

Ako dodal, dôvodom má byť údajne to, že aktuálny minister už nechce riešiť rozpočet, lebo vie, že „to je neudržateľné“. Gröhlingov oponent v diskusii, predseda SNS Andrej Danko to okomentoval len stručne slovami, že ide o „rozprávky starej matere“. „Presne tak, ako som rozprával, že bude vyššia DPH a hovorili, že si Gröhling vymýšľa a je tu vyššia DPH, tak vám teraz rozprávam, že pán Kamenický pôjde za guvernéra Národnej banky Slovenska,“ reagoval predseda SaS.

Podľa šéfa liberálov sa pritom v parlamente už teraz hovorí o zvyšovaní transakčnej dane, hoci prvé príjmy z nej majú do rozpočty plynúť až od apríla tohto roka. „Oni tvária, že budú ďalej konsolidovať a zaťažovať verejnosť, tak vám môžem povedať, že bude sa zvyšovať transakčná daň. Tam, kde peniaze nedostanú, tak ich budú musieť niekde zobrať. Takže na aprílovej alebo májovej schôdzi tu budeme mať navyšovanie transakčnej dane,“ tvrdí Gröhling.