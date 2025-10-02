Pripravená daňová amnestia prinesie ľuďom a firmám na Slovensku možnosť zbaviť sa sankcií a úrokov z omeškania, ak uhradia samotnú dlžnú daň. Dôležité je však dodržať stanovené termíny. Kto totiž uhradí dlh pred oficiálnym začiatkom amnestie, o výhodu príde. Štát si od daňovej amnestie sľubuje desiatky miliónov eur v štátnej kase.
Daňovú amnestiu pripravil rezort financií ako jedno z opatrení na ozdravenie verejných financií. Do rozpočtu chce získať aspoň časť z peňazí, ktoré ľudia či firmy štátu na daniach dlhujú. O tom, že tieto dlhy nie sú malé, svedčia údaje Inštitútu finančnej politiky (IFP). Celková suma daňových nedoplatkov prevyšuje na Slovensku 2,5 miliardy eur.
Z tejto sumy pritom 70 % tvorí samotná dlžná daň a 30 % sú sankcie, čiže úroky a pokuty. Najväčšie sumy nedoplatkov štát eviduje na dani z pridanej hodnoty a dani z príjmu právnických osôb.
Ministerstvo financií SR upozorňuje, že platnosť vládneho nariadenia, ktoré umožňuje daňovým dlžníkom vyhnúť sa pokutám a úrokom z omeškania, nie je totožná s termínom, odkedy môžu daňoví dlžníci začať splácať svoje záväzky voči štátu.
Pre daňovníkov, ktorí plánujú využiť daňovú amnestiu, sú dôležité tieto tri dátumy:
– 1. októbra 2025 vstúpilo do platnosti vládne nariadenie o daňovej amnestii,
– 1. januára 2026 začína plynúť lehota na doplatenie dane, dodatočné priznanie dane alebo zaplatenie priznanej dane,
– 30. júna 2026 sa končí polročná lehota, počas ktorej je možné využiť daňovú amnestiu.
Rezort financií preto dôrazne upozorňuje daňovníkov, respektíve skôr daňových dlžníkov, že ak svoj daňový nedoplatok zaevidovaný k 30. septembru 2025 uhradia pred 1. januárom 2026, nebudú sa na nich vzťahovať ustanovenia daňovej amnestie. „V takom prípade budú musieť okrem istiny zaplatiť aj sankcie,“ dodáva ministerstvo financií.
Ako vnímate pripravovanú daňovú amnestiu?
Podstatou daňovej amnestie je, že v prípade zaplatenia dlžnej dane zaniknú dlžníkovi evidované nezaplatené sankcie. Podľa IFP tak vznikne motivácia, aby dlžníci vyrovnali podlžnosti splatením len časti nedoplatku zodpovedajúcej samotnej dlžnej dani. „Väčšina daňových nedoplatkov je nevymožiteľná, keďže dlžníci nemajú financie na splatenie nedoplatkov ani pri zvýhodnených podmienkach v rámci amnestie,“ upozorňuje IFP.
Podľa odhadov rezortu financií by mohlo novú daňovú amnestiu v budúcom roku využiť zhruba 23-tisíc subjektov. Ak by sa tento odhad naplnil, štátna kasa by si vďaka daňovej amnestii prilepšila o 81 miliónov eur.