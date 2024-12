Chcete nahradiť dolár? Pripravte sa na totálnu obchodnú vojnu, odkazuje Trump krajinám BRICS!

Zobraziť galériu (11) Tradičné ruské drevené bábiky s názvom Matrioška zobrazujúce čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina sú vystavené na predaj v obchode so suvenírmi v ruskom Petrohrade vo štvrtok 21. novembra 2024. Foto: SITA/AP

Plány BRICS na výmenu amerického dolára pri medzinárodnom obchode môžu po zvolení nového amerického prezidenta Donalda Trumpa počítať s tvrdou odpoveďou. Ako uviedol v sobotu na svojej sociálnej sieti Truth, v takom prípade môžu na obchodovanie s USA zabudnúť.

Krajiny združenia BRICS, ktoré má byť odpoveďou Ruska, Číny a ďalších krajín mimo iného na obchodnú politiku západu, dlhodobo vyhlasujú záujem zosadiť dolár z pozície hlavnej svetovej meny v medzinárodnom obchode. Objavujú sa preto plány na zavedenie novej meny, prípadne podobnej alternatívy, v ktorej by sa realizoval obchod s týmito krajinami.

Hoci sme sa v tomto smere doteraz nedočkali žiadneho konkrétneho projektu, čoho sme sa dočkali je rázna odpoveď zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. A ako je to v jeho prípade zvykom, servítky si pred ústa nedával. Vo svojom sobotňajšom poste na sociálnej sieti totiž uviedol, že ak chcú krajiny BRICS nahradiť dolár inou alternatívou, majú sa pripraviť na totálnu obchodnú vojnu.

Podarí sa BRICS-u nahradiť americký dolár v medzinárodnom obchode? Áno Nie Odoslať odpoveď

„Myšlienkam, že sa krajiny BRICS snažia vzdialiť od dolára, zatiaľ čo my stojíme bokom a len sa prizeráme, je koniec,“ vyhlásil Trump v poste na sociálnej sieti Truth Social. Od týchto krajín bude podľa vlastných slov vyžadovať záväzok, že žiadnu novú menu BRICS nevytvoria a ani nepodporia žiadnu inú menu, ktorá by nahradila „mocný americký dolár“.

Trump: Rozlúčte sa s Amerikou!

„Alebo budú čeliť 100-percentným clám a môžu sa rozlúčiť s predajom do skvelého amerického hospodárstva. Nech si nájdu iného „hlupáka“! Neexistuje šanca, že by BRICS nahradili americký dolár v medzinárodnom obchode a každá krajina, ktorá sa o to pokúsi, by sa mala rozlúčiť s Amerikou,“ dodal v poste na sociálnej sieti Donald Trump.

Zobraziť galériu (11) Post Donalda Trumpa na sociálnej sieti Truth Social v súvislosti s plánmi BRICS nahradiť dolár v medzinárodnom obchode. Zdroj: Truth Social

BRICS je medzivládna organizácia aktuálne zložená z deviatich krajín. Okrem Ruska a Číny sú to Brazília, India, Južná Afrika, Irán, Egypt, Etiópia a Spojené arabské emiráty. Jeho pôvodným zámerom bola podpora investičných príležitostí, neskôr sa z neho vyvinul geopolitický blok profilujúci sa ako ekonomická protiváha západným ekonomikám.

Myšlienka týchto krajín hľadať alternatívu voči silnému americkému doláru v medzinárodnom obchode sa spomína už dlhšie obdobie. Konkrétne kontúry však začala naberať len minulý rok, kde sa členovia zoskupenia zaviazali preskúmať možnosti a uskutočniteľnosť novej spoločnej meny alebo podobného platobného mechanizmu.