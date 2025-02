Chcete, aby sa vám úspory na dôchodku hneď nerozkotúľali? Pomôcť môže jednoduché pravidlo!

Foto: freepik.com/freepik

Pravidelné investovanie môže pomôcť vytvoriť si dostatočné úspory aj pre prilepšenie si na dôchodku. Keď však už nastane tá chvíľa a môžete začať čerpať svoje úspory, môže na rad prísť aj otázka, ako postupovať. Odborníci v takýchto prípadoch dávajú do pozornosti aj Pravidlo štyroch percent.

O dôležitosti dlhodobého investovania ako finančnej prípravy na obdobie dôchodku Slováci počúvajú už pár rokov. Demografický vývoj ukazuje, že štátne dôchodkové dávky nemusia stačiť a aj druhý dôchodkový pilier zatiaľ naznačuje, že jeho príspevok k finančnej pohode penzistov nemusí byť dostatočný. Zabezpečovať sa na starobu vlastným investovaním je preto prirodzenou voľbou pre čoraz viac ľudí, či už si zvolia iETF alebo iné nástroje.

Väčšina Slovákov sa nachádza zatiaľ iba vo fáze sporenia či budovania portfólia a nezamýšľajú sa nad fázou čerpania. Ako sa však k týmto úsporám stavať, keď príde čas na zber úrody? Riešením môže byť podľa odborníkov z investičnej platformy XTB tzv. Pravidlo 4 % populárne na trhoch, kde má investovanie širokej verejnosti omnoho dlhšiu tradíciu než v našom regióne.

Čo presne znamená? „V skratke, aby dôchodkové úspory vydržali aspoň 30 rokov, možno z nich každoročne vyberať ekvivalent zhruba 4 % percent úspor, ktorý sa potom každoročne navýši o infláciu. Zvyšok úspor sa ďalej zhodnocuje, napríklad do kombinácie akciového indexu S&P 500 a dlhopisov v pomere 50 : 50 alebo 60 : 40, aby sa čiastočne eliminoval vplyv akciových výkyvov. Pravdaže, aby tento dobrovoľný pilier prispel zmysluplnou sumou k spokojnému dôchodku, musí si za aktívny pracovný život investor vytvoriť dostatočný vankúš, z ktorého bude odoberať,“ vysvetľuje analytik finančných trhov XTB Tomáš Vranka.

Napríklad, ak by mal investor za dekády sporenia v ETF majetok vo výške jeden milión eur, tak si môže ročne vyberať 40 000 eur (plus inflácia), mesačne ide teda o 3 333 eur. Ak si nazhromaždí len 100-tisíc eur, mesačne si „prilepší“ o 333 eur.

Či už majú investori zdroje zo zamestnania, z úspešného podnikania alebo ich zdedili, je rozumné sa o ne ďalej dobre starať. Ak z nich chcú priebežne čerpať, časť investorov siaha po akciách spoločností vyplácajúcich dividendy. Držanie akcií spoločností, ktoré ročne vyplatia 2-3 percentá zo svojej hodnoty, môže pôsobiť ako rozumná voľba. Netreba však zabúdať, že dividendové spoločnosti zvyčajne dlhodobo rastú menej ako celkový index. Ak počítame, že na dôchodku bude človek napríklad 20-30 rokov, tak pravdepodobne slabšie výnosné akcie celkovú výnosnosť portfólia znížia. Z dividend sa tiež platia dane, napríklad v prípade najobľúbenejších amerických akcií je to 15 percent. Práve preto existujú aj iné prístupy k pravidelnej výplate z portfólia, akým je aj spomínané Pravidlo 4 %.

„Historické dáta ukazujú, že pokiaľ by investor vyberal peniaze podľa Pravidla 4 %, tak by mu aj v úplne najhoršom možnom prípade malo portfólio vydržať približne 30 rokov. V mnohých prípadoch však tieto výbery dopadli tak, že po tomto čase malo portfólio stále rovnakú alebo dokonca vyššiu hodnotu než na začiatku – to v prípade, že trhy sa v danom období vyvíjali nadpriemerne dobre a priebežné výnosy investícií presiahli postupné štvorpercentné výbery. Samozrejme, trvanlivosť portfólia by bola iná, ak by investor začal vyberať napríklad na vrchole dotcom bubliny, než ak by začal na jej dne,“ upresňuje Tomáš Vranka.

Aké sú riziká?

Dlhodobá výplata sa z portfólia zloženého z akcií na finančných trhoch plánuje veľmi ťažko, keďže existuje hneď niekoľko neznámych premenných. V prvom rade nikto nevie, ako sa budú akciové trhy vyvíjať. Prvú dekádu tohto desaťročia išiel akciový trh pre dve veľké krízy do straty, no nasledujúcich 15 rokov akcie zase rástli nadpriemerne okolo 15 percent ročne. Problémom tiež môže byť pri amerických ETF aj kurzové riziko.

Ďalšou neznámou je, koľko sa človek dožije. Môže to byť 60, 80 alebo aj 100 rokov. Nevieme teda, či z portfólia budeme potrebovať čerpať päť alebo aj vyše 40 rokov. A potom sú tu náhle výdavky v starobe. Môže ísť o potrebu rekonštrukcie domu či drahé zdravotné problémy.

Krátkodobo môže podľa odborníkov z XTB hodnoty akcií či výdavkov rozhádzať aj nárazové zvýšenie inflácie, ktoré sme mohli vidieť v nedávnej minulosti. V neposlednom rade platí, že momentálne sú u nás na Slovensku aj v Česku nastavené veľmi dobré daňové pravidlá v oblasti predaja ETF, keďže po roku, respektíve po troch investor neplatí daň. No štáty pristupujú k zvyšovaniu daní alebo k zavádzaniu nových. O dekádu či dve tak môže byť táto daň napríklad 20 či 30 percent.

Tri, štyri či osem percent?

„Pravidlo 4 % sa medzi mnohými západnými investormi už dávno udomácnilo. No ak sa pozrieme na konkrétne dáta, zistíme, že možno platilo v minulosti, ale posledné dekády je na 30-ročnú výdrž portfólia ideálna hodnota výberu niekde medzi 3,3 % až 3,8 %,“ upozorňuje analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.

Podľa neho to ukazujú prepočty na základe výkonnosti indexu S&P 500 od roku 1960 na mesačnej báze. Pri 4 % ročnej miere výberu navyšovaného o infláciu prežilo 30 rokov 97,1 % prípadov. Nie je prekvapujúce, že čím menej investor vyberá, tým vyššia je pravdepodobnosť toho, že portfólio prežije 30 rokov.

Čo konkrétne sa stane, ak budeme z portfólia vyberať viac – šesť alebo dokonca osem percent ročne? Miera prežitia portfólií klesne v prvom prípade po 30 rokoch na 62,1 percenta a v druhom len na 51,3 percenta. Pri osempercentnej miere výberu veľa z portfólií dosiahne nulu už po 10 –15 rokoch. Pri šiestich percentách je najčastejší čas vyčerpania zdrojov okolo 15 rokov a pri štvorpercentnom výbere je to až okolo 30 rokov.

Čo ukazuje porovnanie rôznych prístupov?

Nasledujúce matice prehľadne ukazujú, koľko percent portfólií prežije daný počet rokov (vertikálna os) pri danej miere výberu (horizontálna os). Prvá tabuľka obsahuje dáta pre index S&P 500 a druhá pre kombináciu S&P 500 s krátkodobými americkými dlhopismi v pomere 50:50. Ak by dôchodca vyberal tri percentá ročne po dobu 50 rokov, má 100-percentnú šancu na úspech. No ak by výber zvýšil na spomínané štyri percentá, tak by 50 rokov prežilo len 64,5 % akciových portfólií a dokonca len 15,4 % kombinovaných portfólií.

Porovnanie ukazuje, že dlhopisy pomáhajú najmä pri kratších horizontoch, no keď horizont predlžujeme alebo chceme vyberať viac, akciové portfólio historicky vychádza lepšie.

Budúcnosť nemožno predvídať, ale pripraviť sa na ňu treba

Podľa analytikov budúcnosť nemožno predvídať, no aj o pár dekád bude platiť, že je dobré mať dôchodok postavený na viacerých pilieroch. Je pravdepodobné, že jednotlivo nemusia stačiť, avšak dokopy môžu priniesť spoľahlivú rezervu.

„Ideálne je kombinovať tvorbu vlastného portfólia, ktoré investor začne budovať čo najskôr, so štátnym dôchodkom a s druhým či tretím dôchodkovým pilierom. Dobrou stratégiou je tiež napríklad investovať do nehnuteľnosti, ktorú možno v prípade potreby predať a presťahovať sa do menšieho či do lacnejšej lokality, a rozdiel zainvestovať so zreteľom na očakávaný investičný horizont,“ dodáva Marek Nemky.

A ako sa teda pozerať na Pravidlo 4 %? V horizonte 30 rokov nemá 100 % úspešnosť, aj keď presahuje 97 %. Ako istota vyzerá skôr miera výberu medzi 3 a 4 %. Pravdaže, netreba zabúdať, že teória je jedna vec, no v živote môžu prísť neočakávané situácie či problémy, ktoré dokážu portfólio výrazne rozhádzať. Práve preto by sa každý investor mal spoliehať na viacero zdrojov príjmov.

