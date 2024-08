Chaos s poistkami: Mali by mať PZP podľa nových pravidiel aj elektrické bicykle? Toto si o tom myslí polícia!

Foto: unsplash.com/Team Evelo

Od 1. augusta 2024 došlo k výrazným zmenám v povinnom zmluvnom poistení (PZP). Po novom ho musia mať predovšetkým výkonnejšie e-kolobežky a iné vybrané vozidlá. Doteraz ale nie je jasné, či táto povinnosť platí aj pre elektrické bicykle.

Nová povinnosť uzatvorenia PZP sa od augusta týka všetkých vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km/h, prípadne ťažších ako 25 kilogramov s konštrukčnou rýchlosťou nad 14 km/h. Patria sem predovšetkým výkonnejšie elektrické kolobežky, segwaye, elektrické vozíky a podobne. Niektoré poisťovne do tohto PZP zahrnuli aj elektrické bicykle, čím zmiatli mnohých ich majiteľov.

Poisťovne, ktoré nové PZP ponúkajú, sa vo väčšine prípadov riadia práve týmito dvomi údajmi – rýchlosťou alebo váhou. Keďže viaceré elektrické bicykle hmotnosť 25 kg prekračujú, naskytá sa otázka, či sa povinné zmluvné poistenie týka aj ich. Reč je hlavne o e-bicykloch so šliapacím pohonom.

„Poistenie malých elektrických vozidiel s povinnosťou mať uzatvorené PZP bude UNIQA ponúkať od 1. augusta tohto roka. Ide najmä o ťažšie a rýchlejšie elektrické kolobežky a tiež elektrobicykle (ak ich konštrukčná rýchlosť presahuje 25 km/h alebo ak dosahuje 14 km/h a majú hmotnosť vyše 25 kg). Ich povinné poistenie budeme ponúkať s poistným krytím na minimálny zákonný limit bez pripoistení,“ uviedla nedávno pre web oPeniazoch.sk Beáta Lipšicová, hovorkyňa Uniqa poisťovne.

Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie Allianz poisťovne zase prezradila, že nový produkt PZP sa bude vzťahovať na e-kolobežky, e-bicykle, e-trojkolky, e-štvorkolky, seagwaye a ostatné malé elektrické vozidlá bez EČV.

Z týchto vyjadrení vyplýva, že povinnosť sa vzťahuje aj na majiteľov elektrických bicyklov, ktoré sú ťažšie ako 25 kilogramov. Je to naozaj tak?

Musia mať šliapacie elektrické bicykle PZP?

Keďže názory na túto tému sa rôznia, oslovili sme viaceré inštitúcie. Zaujímalo nás, čo si o tom myslí Ministerstvo dopravy SR, keďže e-bicykle sú súčasťou cestnej premávky. Hovorkyňa ministerstva Petra Poláčiková pre web oPeniazoch.sk však uviedla, že tento zákon je v gescii Ministerstva financií SR, preto sa k jeho zneniu ministerstvo dopravy nemôže vyjadrovať.

Obrátili sme sa teda na rezort financií, ktoré tento zákon pripravilo. „Ministerstvo financií SR, respektíve zákon o PZP, nerieši kategóriu samotných vozidiel alebo ich rozdelenie do jednotlivých kategórií. Zákon o PZP hovorí v zásade iba o dvoch parametroch, a to sú konštrukčná rýchlosť a hmotnosť vozidla. PZP by malo platiť na všetky vozidlá, ktoré majú konštrukčnú rýchlosť vyššiu ako 25 km/h alebo sú ťažšie ako 25 kilogramov – s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 14 km/h,“ prezradil tlačový odbor ministerstva financií.

Myslíte si, že by šliapacie elektrické bicykle mali mať uzatvorené PZP? Áno Nie Odoslať odpoveď

Tlačový odbor zároveň uviedol, že kontrolným orgánom je Polícia SR, podobne ako pri bežnom PZP vozidiel. Oslovili sme preto aj Prezídium policajného zboru SR. Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie spresnila, čo sa rozumie motorovým vozidlom pre potreby PZP:

„Samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným mechanickým pohonom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou viac ako 25 km/h alebo prevádzkovou hmotnosťou viac ako 25 kg a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou viac ako 14 km/h.“

Hovorkyňa prezídia uviedla, že gestorom zákona o PZP je Ministerstvo financií SR, v ktorého kompetencii je posúdenie či sú elektrické bicykle podľa zákona o PZP motorové vozidlá a či podliehajú povinnosti uzatvorenia povinného zmluvného poistenia.

Podľa polície je PZP povinné

Hrabovská tiež uviedla, že definícia bicykla s pomocným motorčekom je ustanovená vo vyhláške a hovorí, že najväčší menovitý výkon pomocného motorčeka nesmie presiahnuť 0,25 kW. Jeho výkon sa progresívne musí znižovať a nakoniec prerušiť vtedy, keď bicykel s pomocným motorčekom dosiahne rýchlosť 25 km · h-1 alebo aj skôr, ak cyklista prestane šliapať do pedálov. Za bicykel s pomocným motorčekom sa nepovažuje vozidlo, ktoré je možné zaradiť do kategórie L.

„Podľa nášho názoru bicykel s pomocným motorčekom, ktorého hmotnosť je viac ako 25 kg a ktorého najväčší menovitý výkon pomocného motorčeka nepresahuje 0,25 kW, jeho výkon sa progresívne znižuje a nakoniec preruší vtedy, keď bicykel s pomocným motorčekom dosiahne rýchlosť 25 km · h-1 alebo aj skôr, ak cyklista prestane šliapať do pedálov, musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie podľa zákona o PZP,“ dodala Hrabovská.

Keďže kontrolným orgánom PZP je Polícia SR, z tohto vyjadrenia vyplýva, že majitelia elektrických bicyklov by si PZP zrejme mali uzatvoriť, ak spĺňajú podmienky na to stanovené. V opačnom prípade im môže hroziť možná pokuta, ak by ich počas jazdy zastavila policajná hliadka.