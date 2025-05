Chaos na pokračovanie: Jeden súd Trumpove clá zrušil, druhý ich o pár hodín obnovil a niektoré stále neplatia!

Prezident Donald Trump vo štvrtok 13. februára 2025 vo Washingtone ukazuje podpísaný výkonný príkaz v Oválnej pracovni Bieleho domu. Foto: SITA/AP

Americký odvolací súd obnovil clá uvalené prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré v stredu večer pozastavil americký federálny súd pre medzinárodný obchod. Informovala o tom agentúra Reuters. Podľa rozhodnutia, proti ktorému sa Biely dom odvolal, je zavádzanie ciel právomocou Kongresu. Trump naopak tvrdí, že súhlas Kongresu nepotrebuje, pretože ide o otázku národnej bezpečnosti, a spochybňuje právomoc obchodného súdu v tomto prípade.

Odvolací súd pre federálny obvod vo Washingtone v uznesení neuviedol odôvodnenie. Žalujúcej strane nariadil, aby stanovisko k prípadu dodala do 5. júna, a administratíve dala čas na odpoveď do 9. júna.

Rozhodnutie sa netýka ďalšieho rozsudku, v ktorom dnes federálny sudca Rudolph Contreras rozhodol o nezákonnosti časti ciel uvalenej na konkrétne firmy, ktoré clá napadli na súde. Contreras zároveň zablokoval tieto konkrétne clá.

Donald Trump na začiatku apríla predstavil rozsiahle clá, ktoré označil za recipročné, s minimálnou sadzbou desať percent na väčšinu tovarov dovážaných do USA z mnohých krajín sveta. Mnohé štáty zaviedli vyššie clá, na čo finančné trhy reagovali prudkým prepadom. Neskôr Trump platnosť vyšších ciel odložil, aby ponechal priestor na rokovania.

Súd pre medzinárodný obchod so sídlom v New Yorku v stredu večer vyhovel žalobe a platnosť ciel pozastavil. Sudcovia tiež nariadili Trumpovej administratíve, aby do desiatich dní vydala nové príkazy, ktoré sú v súlade so súdnym zákazom.

Trojčlenný súdny senát rozhodnutie zdôvodnil tým, že prezident nemá právomoc zavádzať clá a riešiť obchodnú politiku, ktorá podľa ústavy patrí Kongresu. Obchodný deficit podľa sudcov nie je otázkou národnej bezpečnosti, ako tvrdí Trump.