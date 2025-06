CETA priniesla EÚ a Kanade rekordný rast obchodu, vyššie mzdy aj nové príležitosti

Foto: SITA/AP

Európska komisia (EK) v pondelok zverejnila štúdiu, ktorá naznačila, že komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA) posilnila vývoz obchodu a diverzifikované dodávateľské reťazce vo všetkých členských štátoch EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.

Štúdiu vypracovali nezávislí experti ako súčasť záväzku EK k tvorbe politiky založenej na dôkazoch. Podľa tlačovej správy EK táto štúdia poskytuje spoľahlivé dôkazy o tom, že otvorený, predvídateľný a kooperatívny obchod založený na pravidlách funguje.

Priame prínosy vyplývajúce z dohody CETA od začiatku jej predbežného vykonávania v roku 2017 zahŕňajú 71-percentný nárast dvojstranného obchodu s tovarom a službami medzi EÚ a Kanadou (zo 72,2 miliardy eur v roku 2016 na 123 miliárd eur v roku 2023). Zaznamenaný bol 64-percentný nárast vývozu tovaru z EÚ a 81-percentný nárast vývozu služieb z EÚ do Kanady. CETA zaistila zvýšenie HDP EÚ každoročne o 3,2 miliardy eur a 1,3 miliardy eur ročne pre HDP Kanady.

Komisia ocenila, že dohoda je výhodná aj pre malé a stredné podniky. Počet tých z EÚ vyvážajúcich do Kanady rastie dokonca rýchlejšie (20,3 %) ako počet väčších spoločností (13,8 %).

Dohoda CETA podľa štúdie podporila aj spoluprácu medzi EÚ a Kanadou v oblasti kritických surovín, čo zvýšilo bezpečnosť dodávok kritických materiálov pre oboch partnerov.

Po otvorení kanadského trhu verejného obstarávania pre uchádzačov z EÚ v rámci CETA je hodnota verejného obstarávania, čiže hodnota vládnych zákaziek dostupných pre spoločnosti z EÚ v Kanade, vyššia o 8,4 percenta. Dohoda mala pozitívny vplyv aj na sociálnu oblasť – zvýšila reálne mzdy o 0,02 % v EÚ a o 0,1 % v Kanade.

Dohodou CETA sa posilnil aj obchod s environmentálnym tovarom (+12 %) a službami (+46 %), čo odráža zvýšený dopyt po ekologických technológiách na oboch stranách.

Štúdia identifikuje oblasti, v ktorých by sa mohlo urobiť ešte viac pre posilnenie obchodných vzťahov medzi EÚ a Kanadou. Keďže v krajinách EÚ prebieha ratifikácia dohody CETA, ustanovenia o ochrane investícií ešte nie sú zavedené. Štúdia zistila, že to bráni napríklad investíciám do ťažby surovín. Ďalej sa zdôrazňuje potreba posilniť ustanovenia dohody CETA o elektronickom obchode s cieľom lepšie zohľadniť rýchly vývoj digitálnej ekonomiky a uvoľniť jej plný potenciál.

Komisia zdôraznila, že podrobne preskúma štúdiu, ktorú si nechala vypracovať a svoje vlastné závery predloží vo forme pracovného dokumentu pre pracovné útvary eurokomisie vrátane návrhov ďalších krokov na čo najlepšie využitie obchodných vzťahov EÚ s Kanadou.