Cestovným kanceláriám sa zvýšil počet klientov: Ktoré krajiny boli najviac navštevované?

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/katyveldhorst

Služby slovenských cestovných kancelárií (CK) a cestovných agentúr v roku 2023 využilo vyše 1,1 milióna osôb. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenali 66-percentný nárast klientov a dorovnali sa tak hodnotám rokov pred pandémiou. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Po troch rokoch ovplyvnených pandémiou sa dostali cestovné kancelárie na čísla rekordného roku 2018, zmenila sa však štruktúra ich klientov. „Pribudli najmä Slováci cestujúci do zahraničia, ubudlo cudzincov dovolenkujúcich na Slovensku. Bolo ich o 40 % menej ako pred pandémiou. Pokračoval rast záujmu o exotickejšie destinácie,“ priblížil ŠÚ.

V prvých dvoch rokoch pandémie CK prišli o približne 80 % až 90 % klientov, ročne s nimi cestovalo menej ako 230 000 osôb. V nasledujúcom roku 2022 síce počet klientov prudko vzrástol, stále však dosahoval iba mierne nadpolovičné hodnoty najlepších rokov 2018 – 2019.

Najväčší, trojštvrtinový podiel na organizovanom cestovnom ruchu tvorili dovolenky obyvateľov Slovenska v zahraničí. Za hranice Slovenska vycestovalo vlani organizovane 825 000 osôb. Medziročne počet zahraničných pobytov vzrástol o 78 % a bol dokonca o pätinu vyšší aj v porovnaní s obdobím pred pandémiou.

„Na zahraničnú dovolenku vycestovalo vlani prostredníctvom cestovnej kancelárie najviac obyvateľov Slovenska od roku 2000. Najčastejšie si vyberali destinácie Turecko, Grécko, Egypt a Tunisko,“ uviedla Veronika Töröková, riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík ŠÚ. Egypt a Tunisko sa tak opäť vrátili na čelo rebríčka TOP 10 destinácií. Súčasne do týchto štyroch krajín smerovalo spolu viac ako 50 % klientov cestovných kancelárií.

Z hľadiska dynamiky medziročného vývoja sa podľa ŠÚ naďalej zvyšoval záujem o exotickejšie destinácie, najmä Vietnam a Kubu, ale aj Tunisko, Kapverdy, Spojené arabské emiráty a Omán. Nárasty počtu klientov cestujúcich do týchto krajín boli niekoľkonásobné. Až 14-násobne vyšší záujem oproti predchádzajúcemu obdobiu zaznamenal Vietnam, Kuba prilákala 11-násobne vyšší počet klientov.

Nákup dovoleniek prostredníctvom CK do tradičných letných destinácií ako Bulharsko, Chorvátsko a Taliansko síce tiež minulý rok rástol, ale zďaleka nedosiahol predkovidovú úroveň. Záujem o tieto destinácie bol v porovnaní s rokom 2019 len približne polovičný.

Vzrástol aj počet klientov, ktorí prostredníctvom CK cestovali v rámci Slovenska. Domáci organizovaný cestovný ruch medziročne zvýšil počty klientov o 4 %, na 84 000 osôb. Ich počet dokonca prekonal hodnoty spred pandémie (r. 2019) o viac ako 10 %. Pričinili sa o to najmä cestovné kancelárie a agentúry so sídlom v Žilinskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Najväčší, dvojnásobný nárast domácich hostí oproti roku 2019 dosiahli subjekty so sídlom v Žilinskom kraji.

Rastúci záujem o služby slovenských CK mali vlani aj cudzinci, medziročne ich na územie Slovenska organizovane pricestovalo o 60 % viac. Do počtov z roku 2019 cestovným kanceláriám však stále chýbalo 40 % návštevníkov spoza hraníc. Zahraniční turisti preferovali jednodňové výlety bez prenocovania, bolo to takmer 95 % všetkých pricestovaní.

Celkové tržby cestovných kancelárií a agentúr sa vlani medziročne zvýšili o takmer 40 %. Dosiahli hodnotu 907 miliónov eur, čo bolo súčasne o pätinu viac ako v roku 2019. Takmer 95 % z dosiahnutého objemu tvorili tržby z pasívneho cestovného ruchu.