Česku rástol rozpočtový deficit, no štát hlási najlepšie výsledky za 6 rokov

Deficit štátneho rozpočtu Česka vzrástol v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o viac než 29 miliárd Kč. Dosiahol 183,1 miliardy Kč (7,52 miliardy eur), zatiaľ čo na konci septembra predstavoval 153,9 miliardy Kč. V porovnaní s októbrom minulého roka je však výsledok o 17,6 miliardy Kč lepší. Informovali o tom servery novinky.cz a iDNES.cz.
„Príjmy teraz rastú rýchlejším tempom než výdavky, čo je dôsledok rozpočtových zmien v rámci konsolidačného balíčka,“ uviedol odchádzajúci minister financií Zbyněk Stanjura. K medziročnému zlepšeniu salda o 17,6 miliardy Kč na konci októbra prispel rast príjmov o 7,2 % ťahaný inkasom daní a poistného. Celkové výdavky štátu za 10 mesiacov roka prekonali minuloročnú úroveň o 5,4 %.
„Výsledok štátneho rozpočtu za prvých 10 mesiacov roka je fakticky najlepší za posledných šesť rokov, čo štát hospodári so stámiliardovými deficitmi, aj keď sa nedarí plniť naplánované rozpočtové príjmy,“ komentoval stav štátnej kasy na záver minulého mesiaca hlavný ekonóm Banky Creditas Petr Dufek. Dodal, že rozpočtu výrazne pomáha daň z neočakávaných ziskov, ktorá do rozpočtu priniesla už takmer 33 miliárd Kč.
Daň z príjmu právnických osôb priniesla tento rok do českého rozpočtu 174,3 miliardy Kč, medziročne o 15,2 % viac. Inkaso dane z neočakávaných ziskov, ktorú platia energetické a petrochemické spoločnosti a veľké banky, vynieslo doteraz o pätinu viac než vlani.
Rýchlo rástol aj výber daní z príjmu fyzických osôb. Inkaso sa zvýšilo o 12 % na 152,7 miliardy Kč. Daň z pridanej hodnoty priniesla do štátneho rozpočtu 339,7 miliardy Kč, o 8,5 % viac než vlani. Podľa ministerstva je to dôsledok zvýšenej spotreby domácností. Na spotrebných daniach vybral štát 139,5 miliardy Kč. K medziročnému rastu o 3,2 % prispelo zvýšenie sadzieb daní z tabaku a liehu.
Hlavnou výdavkovou položkou boli už tradične sociálne dávky, na ktorých štát vyplatil 771,8 miliardy Kč. Medziročne to znamenalo o 2,4 % viac. Z tejto čiastky 599,4 miliardy Kč tvorili dôchodky. Na obsluhu štátneho dlhu vydalo Česko tento rok 73,5 miliardy Kč. Náklady tejto položky tak vzrástli medziročne o 10 %.