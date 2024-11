České ministerstvo nakúpi 14 tankov Leopard za 3,98 miliardy korún

Do Nemecka dorazili americké tanky Abrams určené na výcvik ukrajinských vojakov. Foto: TASR/DPA/Daniel Karmann

Ministerstvo obrany nakúpi 14 bojových tankov Leopard 2A4 za 3,98 miliardy korún bez DPH. Na tlačovej konferencii po rokovaní vlády o tom dnes informovala ministerka obrany Jana Černochová (ODS). Zmluvu s nemeckou spoločnosťou Rheinmetall Landsysteme chce ministerstvo uzavrieť do konca tohto roka, všetkých 14 tankov potom bude dodaných do konca roka 2026.

Česko už skôr od Nemecka dostalo darom 28 tankov Leopard 2A4 a dve vyslobodzovacie vozidlá Büffel 3 ako ocenenie za vojenskú pomoc Ukrajine. Prvá polovica dorazila do ČR v rokoch 2022 a 2023, všetkých 28 darovaných tankov by podľa ministerstva mala česká armáda prevziať do konca roka 2025. Celkovo by tak mala mať 42 tankov Leopard 2A4 a dve vyslobodzovacie vozidlá.