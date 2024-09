Česká vláda schválila návrh rozpočtu na rok 2025 so schodkom 9,6 miliardy eur

Český premiér Petr Fiala. Foto: SITA/AP

Česká vláda schválila návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2025. Počíta v ňom so schodkom 241 miliárd českých korún (približne 9,6 miliardy eur). Po rokovaní vlády to v stredu oznámil český minister financií Zbyněk Stanjura. Premiér Petr Fiala rozpočet označil za najviac proinvestičný v histórii ČR a podotkol, že sa pritom opäť zníži deficit verejných financií, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Rozpočet počíta s celkovými príjmami 2086 miliárd korún a výdajmi 2327 miliárd korún. Na investície je podľa Stanjuru vyhradených 250 miliárd korún, pričom takmer 154 miliárd pôjde z národných zdrojov a 96 miliárd bude z európskych zdrojov.

„Budúci rok budeme opäť rekordne investovať a pritom opäť znížime deficit. Pripravili sme rozpočet s historicky najvyššími investíciami s rekordným podielom národných zdrojov,“ komentoval podobu rozpočtu premiér Fiala.

Do dopravnej infraštruktúry Česko podľa neho v budúcom roku investuje 160 miliárd, do školstva pôjde 291 miliárd korún, čo je o 50 miliárd viac než v roku 2021, keď rozpočet pripravovala predchádzajúca vláda. Zdôraznil aj navýšenie financií pre vysoké školy či do výskumu a inovácií. Ďalších 10 miliárd do rozpočtu pridali na riešenie následkov povodní.

Aj v budúcnosti budú vraj prosperovať a budú úspešným štátom

„Napriek všetkým ťažkostiam máme rozpočet, ktorý zaručuje rozvoj ČR, neprejedá našu budúcnosť, je zodpovedný a garantuje, že aj v budúcnosti budeme mať prosperitu a budeme úspešným štátom,“ povedal Fiala. Ak by ČR neinvestovala, mohli by podľa neho dosiahnuť vyrovnaný rozpočet, ale to by nebolo zodpovedné, lebo by to zadusilo českú ekonomiku, dodal.

Zdôraznil, že plánovaný schodok je najnižší za posledných päť rokov. Keď vládu v roku 2021 prevzali po Andrejovi Babišovi, deficit verejných financií bol podľa jeho slov viac než 5 %. „Konsolidujeme najlepšie z krajín V4 – Poľsko má 5,1 %, SR 6 %, Maďarsko 4,5 %, my niečo cez 2 % k HDP,“ podotkol predseda českej vlády.