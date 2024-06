Česká národná banka sa podľa slov analytika inflácie nebojí: Sadzby znižuje výraznejšie ako mnohí čakali

Foto: pixabay.com/ jorono

Česká národná banka (ČNB) sa inflácie nebojí, úrokové sadzby znižuje výraznejšie ako mnohí čakali. Česká mena oslabuje, vracia sa k úrovni nad 25,000 CZK za euro. Hypotéky budú lacnejšie. Uviedol to Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm Trinity Bank, v komentári k rozhodnutiu českej centrálnej banky znížiť základnú úrokovú sadzbu o 0,5 percentuálneho bodu (p. b.).

Spresnil, že česká koruna oslabuje nad hodnotu 25,000 CZK za euro potom, čo ČNB znížila základnú úrokovú sadzbu o 0,5 p. b. Podstatná časť trhu aj analytikov podľa neho čakala redukciu len o 0,25 p. b. Väčšina bankovej rady ČNB sa výraznejšieho oživenia inflácie zjavne nebojí. Kurz českej koruny k euru naposledy prekročil úroveň 25,000 tento rok 9. mája, vyplýva z dát agentúry Bloomberg.Ani pomerne svižný rast miezd, ani pokračujúce inflačné tlaky v segmente služieb teda Českej národnej banke nie sú podľa neho dostatočným dôvodom na to, aby znižovala svoje sadzby pomalšie.

ČNB podľa Kovandu tiež vníma vývoj vo svete a postoj americkej centrálnej banky a Európskej centrálnej banky, ktoré napriek niektorým predpokladom neupúšťajú od signalizácie začatia či pokračovania v redukcii svojich sadzieb ešte v tomto roku. Koruna napriek tomu dnes oslabuje, pretože sa očakával opatrnejší postup bankovej rady ČNB. Tá však vníma problémy spojené s neprimerane vysokými úrokovými sadzbami, ako je horšia dostupnosť financovania firiem a domácností, a aj na ne reaguje.

Foto: pixabay.com/Miloslav Hamřík

Dnešný krok ČNB podľa Kovandu znamená, že hypotéky by v druhom polroku tohto roku mohli zlacnieť mierne výraznejšie ako sa predpokladalo. „Žiadne dramatické zlacnenie ale tento rok už nečakajme. Základná sadzba ČNB by mohla tento rok klesnúť na úroveň 4,00 %, hoci redukcia sadzieb ČNB v druhom polroku bude pomalšia než v tom prvom. Koruna by svoju cestu na konci roka mala ukončiť na hodnote 24,700 za euro,“ uzavrel Kovanda.TASR na základe správy AP informovala, že ČNB vo štvrtok znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, už piatykrát po sebe, keďže inflácia zostáva nízka a ekonomika vykazuje známky oživenia. Rada ČNB na júnovom zasadnutí znížila základnú úrokovú sadzbu, ktorá ovplyvňuje aj úroky z hypoték, o 0,5 p. b na 4,75 %.