Česká národná banka drží úroky na 3,5 %: Očakáva sa zmena až v roku 2026?

Česká národná banka (ČNB) podľa očakávania ponechala v stredu svoje kľúčové úrokové sadzby nezmenené. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a portálu patria.cz.
Banková rada rozhodla, že základná úroková sadzba zostáva na úrovni 3,5 %, na ktorej sa drží od mája, lombardná sadzba na úrovni 4,5 % a diskontná na úrovni 2,5 %.
Analytici predpovedali, že sedemčlenná banková rada nebude so sadzbami hýbať, a to predovšetkým v dôsledku pretrvávajúcich inflačných tlakov najmä v službách. Proti znižovaniu sadzieb hrá tiež oživený záujem o hypotéky, ktorý ďalej tlačí ceny nehnuteľností nahor.
ČNB trvá na svojom stanovisku, že podmienky nie sú vhodné na ďalšie uvoľňovanie menovej politiky. Ako problém uvádza aj vysoký rast miezd, ktoré v 2. štvrťroku 2025 stúpli medziročne o 7,8 %. Tempo ich rastu tak prekonalo aj vlastné prognózy ČNB.
Zatiaľ čo mnohí analytici stále očakávajú zníženie úrokových sadzieb v budúcom roku, ČNB naznačila, že jej ďalším krokom by mohlo byť aj zvýšenie sadzieb vzhľadom na inflačné tlaky, najmä na vývoj miezd.