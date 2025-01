Čerpanie eurofondov je primárnym cieľom rezortu investícií v roku 2025

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD). Foto: TASR

Primárnym záujmom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bude v roku 2025 efektívne čerpanie finančných prostriedkov z Európskej únie. Rezort bude pokračovať v diskusiách so zástupcami regiónov a prijímanie krokov ministerstva bude založené na spolupráci so zainteresovanými stranami. Informoval o tom vo štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD).

„Budeme predvídateľní a budeme robiť iba rozhodnutia, o ktorých budeme v časovom predstihu informovať tých, ktorých sa týkajú. Myslím si, že tak to bolo v roku 2024 a budeme v tom pokračovať aj v roku 2025. Určite sa rokom 2025 bude viesť aj participácia, pretože rozhodnutia budeme prijímať tak ako za minulý rok, iba v diskusii a na základe mandátu, ktorý máme z regiónov,“ povedal šéf rezortu.

Existujúci problém s pomalým čerpaním eurofondov vidí v spravovaní MIRRI predstaviteľmi predchádzajúcej vlády. Pre splnenie cieľov Európskej únie by malo byť v aktuálnom roku na Slovensku vyčerpaných 1,5 miliardy eur, pričom splnenie záväzkov v súvislosti s čerpaním európskych peňazí je hlavným cieľom rezortu investícií v aktuálnom roku, uviedol Raši.

Samosprávam by zmeny mali umožniť investovanie napríklad do vzniku nových bytov

Zároveň upriamil pozornosť na pripravované legislatívne zmeny rezortu, ktoré zahŕňajú napríklad podporu vyčlenených prioritných okresov. Popritom by malo dôjsť k novele zákona o poplatku za rozvoj, ktorý by mal samosprávam garantovať efektívnejšie čerpanie takto získaných finančných prostriedkov. Možnosti využitia peňazí získaných od realizátorov developerských projektov by mali byť rozšírené, čo by malo samosprávam umožniť investovanie napríklad do vzniku nových bytov.

V tomto roku dôjde taktiež k spusteniu prvých centier zdieľaných služieb, ktoré samosprávam umožnia zdieľanie administratívnych kapacít a odborníkov, čo by malo šetriť ich finančné náklady, priblížil šéf rezortu. MIRRI bude podľa neho pokračovať aj v školení seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov. Štátny tajomník MIRRI Ivan Ivančin doplnil, že predstavený by mal aj zákon o údajoch a zákon o umelej inteligencii, čím bude zabezpečené plnenie povinností smerom ku Európskej únii.