Ceny zlata v piatok klesli: Čína pozastavila nákup

Zlato. TASR/DPA/Uli Deck

Ceny zlata v piatok (7. 6.) klesli na 1-mesačné minimum. Informuje správa agentúry Reuters.

Robustné údaje z trhu práce v USA totiž podporili obavy, že americká centrálna banka (Fed) by mohla držať úrokové sadzby vysoko dlhší čas, než sa doteraz predpokladalo, čo posilnilo dolár. Dolárový index si v piatok polepšil približne o 0,8 % a dostal sa až na 104,93 bodu.

Ďalším faktorom boli správy, podľa ktorých Čína v máji pozastavila nákup zlata, keď predtým nakupovala zlato 18 mesiacov po sebe. Augustový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex v piatok stratil 2,8 % a uzavrel na 2325 USD za troyskú uncu (31,1 gramu). Spotová cena zlata klesla o 3,46 % na 2293,78 USD za uncu.

Júlový kontrakt na striebro v piatok klesol

Júlový kontrakt na striebro v piatok klesol o 6,14 % na 29,44 USD za uncu. Piatková správa amerického ministerstva práce ukázala, že počet nových pracovných miest mimo poľnohospodárstva v USA v máji stúpol o 272 000 po +165.000 v predchádzajúcom mesiaci. Analytici počítali so zvýšením len o 190 000.

Investori dúfali, že nové údaje o zamestnanosti potvrdia ochladenie trhu práce, čo by americkej centrálnej banke umožnilo spustiť cyklus uvoľňovania menovej politiky. Trh práce však zostáva odolný a trh aktuálne počíta s tým, že Fed začne znižovať úrokové sadzby najskôr v septembri. „Teraz sa dozvieme, či má zlato dostatok energie na to, aby absorbovalo dva údery v podobe správy o silnom trhu práce a pozastavenia nákupov v Číne,“ uviedol nezávislý obchodník s kovmi so sídlom v New Yorku Tai Wong.