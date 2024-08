Ceny potravín v Česku sa znížili najviac zo všetkých krajín OECD, informuje premiér Fiala

Predseda vlády ČR Petr Fiala. Foto: SITA

Ceny potravín v Česku sa podľa českého premiéra Petra Fialu za posledný rok znížili najviac zo všetkých krajín OECD. Vysvetľuje si to vytrvalým tlakom na potravinárov a opatreniami, ktoré zaviedla jeho vláda. Český minister poľnohospodárstva Marek Výborný podotkol, že priestor na ďalšie zníženie cien potravín už nie je. Povedali to vo štvrtok na začiatku 50. ročníka agrosalónu Zem živiteľka v Českých Budějoviciach, na ktorom nechýba ani slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).

„Ceny potravín sa znížili, a to výrazne a najviac zo všetkých krajín OECD. Medziročný pokles je teraz okolo 3,8 percenta a takýmto poklesom cien potravín sa nemôže pochváliť žiadna iná členská krajina OECD,“ povedal Fiala. Ako príklad opatrenia, ktoré prijal jeho kabinet, uviedol zníženú sadzbu DPH na potraviny z 15 na 12 percent.Podľa Výborného to boli práve potraviny, ktoré v ČR počas jarných mesiacov ťahali infláciu dole k súčasným dvom percentám. Aktuálne ceny potravín považuje za „v zásade primerané“ a priestor na ich možné zníženie už nevidí.

Foto: TASR/AP/Olivier Matthys

„Musíme si byť vedomí toho, že priestor na nejaké ďalšie razantné znižovanie cien potravín tu naozaj nie je. Negatívny dôsledok by potom smeroval primárne k prvovýrobe, teda farmárom, poľnohospodárom, ovocinárom, a to by som ja ako minister poľnohospodárstva naozaj nechcel,“ vysvetlil šéf rezortu.

V úvode otvorenia jubilejného ročníka privítal aj Takáča. Podľa Výborného spolu veľmi úzko spolupracujú ako na úrovni štátov V4, tak aj celej Európy, aby hľadali také podoby prístupu k poľnohospodárstvu a potravinárstvu, ktoré budú trvalo udržateľné, budú pamätať na tvorbu dôležitých komodít, ktoré sú potrebné na výrobu potravín, ale aj na to, že vidiek tvorí i pekná príroda.

Agrosalón v Českých Budějoviciach sa prvýkrát uskutočnil v roku 1973, trval 16 dní a dorazilo naň viac než pol milióna návštevníkov. Popularitu si udržal dodnes. Hoci trvá kratší čas a navštevuje ho okolo 100.000 ľudí, je najväčšou akciou svoju druhu v ČR a SR. Tento rok sa na ňom prezentuje viac než 600 vystavovateľov.