Ceny nemeckých výrobcov klesli najviac za rok: Prekvapili aj ekonómov, rozhodli najmä energie

Ceny nemeckých priemyselných výrobcov pokračovali v auguste v poklese, už šiesty mesiac v rade, pričom rozsah poklesu sa zrýchlil a dosiahol najvyššiu úroveň za viac než rok. Informoval o tom v piatok nemecký štatistický úrad Destatis, ktorého údaje zverejnil portál tradingeconomics.
Ceny nemeckých producentov klesli minulý mesiac medziročne o 2,2 %. Na porovnanie, v júli pokles dosiahol 1,5 % a júni 1,3 %.
Rozsah poklesu cien výrobcov prekonal odhady ekonómov, ktorí síce počítali s ďalším zrýchlením poklesu, avšak iba na 1,7 %. Údaje zároveň znamenajú najvýraznejší pokles cien nemeckých producentov od mája minulého roka. Vtedy klesli rovnako o 2,2 %.
Za zrýchlením poklesu výrobných cien sú najmä ceny energií. Tie klesli o 8,5 %. Najvýraznejší pokles zaznamenal zemný plyn (-11 %) a elektrická energia (-10,8 %). Klesli aj ceny polotovarov, konkrétne o 1 %.
Naopak, ceny tovarov krátkodobej spotreby vzrástli o 3,3 % a ceny tovarov dlhodobej spotreby o 1,7 %. Zvýšili s aj ceny kapitálových tovarov, kde rast dosiahol 1,8 %.
Oproti júlu ceny nemeckých výrobcov klesli o 0,5 %. Aj v tomto prípade sa tempo poklesu výrazne zrýchlilo, keďže v júli dosiahol medzimesačný pokles 0,1 %. Ekonómovia očakávali pokračovanie poklesu v rovnakom tempe ako v júli.