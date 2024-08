Ceny kŕmnych zmesí od jesene 2023 doteraz klesajú, ale sa zastabilizujú

Foto: unsplash.com/Polina Rytova

Ceny kŕmnych zmesí od jesene 2023 mierne klesajú, pričom mierny pokles pokračuje aj v roku 2024. V najbližšom období by sa však ceny kŕmnych zmesí mali stabilizovať. Uviedol to člen predstavenstva Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSaOS) Marian Uhrík.

Ceny kŕmnych zmesí boli podľa neho do roku 2019 pomerne stabilné. „Od roku 2020 až po september 2022 pre všetky kategórie zvierat ich ceny prudko vzrástli. Bolo to zapríčinené predovšetkým zvyšovaním cien kŕmnych surovín, avšak aj zvyšovaním cien energií a služieb. Po tomto období až do súčasnosti nastáva ich pokles,“ spresnil Uhrík.

„Predpokladáme, že tento pokles sa zastaví. Do ďalšieho obdobia avizujeme stabilizáciu cien kŕmnych zmesí na úrovni 151 % u ošípaných, 132 % u nosníc a 130 % u brojlerov oproti roku 2019. Aj vzhľadom k tejto skutočnosti konštatujeme, že vstupy do procesu výroby mäsa a vajec zostanú stále vysoké. Nemôžeme teda očakávať dramatické znižovanie cien základných potravín na pultoch,“ povedal Uhrík.

„Stavy hospodárskych zvierat sa oproti minulým rokom nezmenili, respektíve vo všetkých nami sledovaných kategóriách nastal mierny pokles, okrem kategórie ošípaných, kde sme, naopak, zaznamenali nárast,“ uviedol Uhrík. Podľa neho sa zdá, že určité podpory pre oblasť živočíšnej výroby sú nedostatočné a dlhodobo sa stáva slovenská živočíšna výroba oproti ostatným krajinám mimoriadne nekonkurencieschopná.

Výroba kŕmnych zmesí

Dodal, že celková výroba kŕmnych zmesí zaznamenala oproti roku 2022 nárast o 0,7 %. Zvýšila sa výroba kŕmnych zmesí pre dojnice o približne 10 %, poklesla však výroba zmesí pre ošípané o 2 % a pre hydiny až o 4,2 %. „Dosiahnutie cieľa 80-percentnej sebestačnosti vo výrobe potravín zo živočíšnej výroby sa nám tak naďalej nedosiahnuteľne vzďaľuje,“ uzavrel člen predstavenstva ZVKSaOS.