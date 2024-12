Ceny kníh sa pre konsolidačné opatrenia neznížia napriek poklesu sadzby DPH, uviedlo Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Lubos Houska

Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) na knihy z 10 % na 5 % od nového roka pomôže spomaliť zdražovanie kníh, ich ceny sa však plošne neznížia. Dôvodom sú rastúce prevádzkové náklady a konsolidačné opatrenia, ktoré pre knižný trh znamenajú nové výzvy, uviedlo v piatok Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska (ZVKS). Cena kníh je v súčasnosti podľa združenia vystavená tlaku inflácie, pričom posledných desať rokov rástla priemerná cena tlačených kníh len mierne a ani zďaleka tak nemala dosiahnuť úroveň zvýšenej cenovej hladiny. „Ak by cena knihy rástla v súlade s infláciou, jej hodnota by dnes bola podstatne vyššia. Vydavatelia a kníhkupci však dlhodobo absorbujú časť rastúcich nákladov, aby knihy ostali prístupné čo najširšiemu publiku,“ vysvetlil predseda ZVKS Juraj Heger.

Okrem samotnej ceny by mala očakávaná inflácia spôsobiť taktiež zvýšenie prevádzkových nákladov spojených s tlačou a distribúciou kníh. Z prijatých konsolidačných opatrení by malo mať na slovenský knižný trh najväčší vplyv zvýšenie minimálnej mzdy o 8,8 % a zavedenie transakčnej dane, priblížilo združenie. Tieto opatrenia prehĺbia podľa ZVKS finančné zaťaženie vydavateľov a kníhkupcov a budú znamenať ďalší tlak na už teraz napäté rozpočty. Zníženie DPH na knihy je podľa združenia dôležitým krokom, ktorý pomôže spomaliť rast cien a vytvoriť udržateľnejšie podmienky pre vydavateľov a kníhkupcov. Zvýši tiež šance menších nezávislých kníhkupectiev na ich ďalšiu existenciu, vyzdvihli predstavitelia ZVKS. „Knihy sú základným nositeľom kultúry a poznania a ich dostupnosť by mala byť prioritou. Veríme, že tento krok vlády bude motiváciou na ďalšiu podporu slovenského knižného trhu,“ uzavrel Juraj Heger.