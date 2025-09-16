Ceny dovozu a vývozu v USA v auguste prekvapili: Očakával sa pokles, prišiel nárast

Foto: unsplash.com/Nik Shuliahin
Foto: unsplash.com/Nik Shuliahin
autor logo


TASR

Ceny dovozu do USA aj vývozu v auguste 2025 prekvapujúco vzrástli. Oznámilo to v utorok štatistické oddelenie amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Ministerstvo práce uviedlo, že ceny dovozu sa v auguste zvýšili o 0,3 % oproti júlu, keď po revízii smerom nadol medzimesačne vzrástli o 0,2 %. Ekonómovia pritom očakávali, že augustové ceny importu mierne klesnú, o 0,1 % po tom, ako predbežný odhad za júl pôvodne signalizoval ich nárast o 0,4 %.

Aj ceny vývozu z USA v auguste medzimesačne vzrástli o 0,3 %, rovnako ako v júli po revízii smerom nahor, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že ceny vývozu zostanú nezmenené v porovnaní s pôvodne hláseným nárastom o 0,1 % v júli.

V medziročnom porovnaní sa dovozné ceny v USA v auguste 2025 nezmenili a ceny vývozu vzrástli o 3,4 %.

Viac o téme: ceny , dovoz , ekonomika , inflácia , štatistiky , USA , vývoz

