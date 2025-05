Centrálna banka USA chce podľa agentúr znížiť počet zamestnancov o desať percent

Šéf americkej centrálnej banky Jerome Powell. Foto: SITA/AP

Centrálna banka USA (Fed) plánuje v nasledujúcich niekoľkých rokoch znížiť počet zamestnancov v celom systéme o zhruba desať percent. Znižovanie sa má uskutočniť prevažne prirodzeným úbytkom pracovníkov. Informujú o tom agentúry Bloomberg a Reuters s odvolaním sa na interné oznámenie šéfa Fedu Jeroma Powella zamestnancom.

Plán zahŕňa ponuku dobrovoľného odchodu k neskoršiemu dátumu pre niektorých zamestnancov. K podobnému kroku podľa Powella Fed pristúpil v roku 1997.Powell v memorande zaslanom zamestnancom uviedol, že nariadil vedeniu Fedu, aby našli spôsob, ako postupne konsolidovať funkcie, kde je to vhodné, modernizovať niektoré obchodné postupy a zabezpečiť, aby bola banka správne dimenzovaná a schopná plniť svoje zákonné poslanie. „V nasledujúcich niekoľkých rokoch sa náš celkový počet zamestnancov zníži oproti súčasnosti približne o desať percent,“ napísal.

Podľa výročnej správy mal Fed v roku 2023 v celom systéme 23.950 zamestnancov. Rozpočet na rok 2024 počítal s navýšením počtu zamestnancov na 24.553. Zníženie počtu zamestnancov o desať percent teda bude znamenať odchod takmer 2500 zamestnancov na úrovni Rady guvernérov Fedu a v 12 regionálnych rezervných bankách. Tým by sa počet zamestnancov priblížil stavu spred desiatich rokov.

Šéf amerického Fed-u Jerome Powell. Foto: SITA/AP

Oznámenie prichádza v čase, keď Trumpova administratíva vyvíja tlak na federálne úrady, aby znížili počet zamestnancov a zefektívnili prevádzku. Fed je nezávislou agentúrou, ktorá nie je závislá od financovania Kongresom. Napriek tomu ho kritizoval Elon Musk, ktorý vo vláde riadi oddelenie pre efektivitu vlády (DOGE), za to, čo označil za nadmerný počet zamestnancov a premrštené náklady spojené s rekonštrukciami budov.Powell už skôr poprel, že by centrálna banka mala príliš veľa zamestnancov, a dodal, že všetci vo Fede pracujú naozaj tvrdo. Najnovšie zamestnancov označil za najcennejšie aktívum.Príjmy Fedu roky prevyšovali jeho prevádzkové výdavky a Fed odvádzal americkému ministerstvu financií miliardy dolárov, ktoré pomáhali znižovať deficit štátneho rozpočtu. S rastom úrokových sadzieb sa však situácia obrátila. V rokoch 2023 a 2024 Fed vykázal prevádzkovú stratu a do štátneho rozpočtu neodviedol nič.