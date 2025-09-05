Cena zlata vystrelila na nový rekord: Čo stojí za najvyšším rastom za posledné mesiace?

Cena zlata zaznamenala v piatok nový rekord, keď prekročila 3582 USD za troyskú uncu (31,1 g). Trhy tak reagovali na správu amerického ministerstva práce, podľa ktorej pracovný trh v USA pokračuje v prudkom ochladzovaní. Údaje ministerstva tak naznačili, že americká centrálna banka (Fed) s veľkou pravdepodobnosťou na svojom najbližšom zasadnutí zníži úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata vyskočila po zverejnení správy o tvorbe nových pracovných miest v USA za mesiac august na rekordných 3582,71 USD (3076,08 eura) za uncu. Neskôr sa mierne skorigovala na 3577,33 USD/unca, čo však oproti záveru predchádzajúceho obchodovania stále predstavuje zvýšenie o 0,9 %. Smeruje tak k výraznému rastu za celý týždeň. Predbežne vykazuje rast o 3,7 %, najvýraznejší za posledné mesiace.
Americké ministerstvo práce v piatok zverejnilo, že v auguste vzniklo v USA mimo poľnohospodárstva iba 22.000 nových pracovných miest. Na porovnanie, v júli sa ich vytvorilo 79.000. Ekonómovia pritom počítali v auguste s vytvorením 75.000 nových pozícií.
Miera nezamestnanosti v USA sa minulý mesiac zvýšila na 4,3 % z júlových 4,2 %. V tomto prípade bol údaj v súlade s očakávaniami ekonómov.
Najnovšie údaje o vývoji na americkom pracovnom trhu tak potvrdili predchádzajúce signály, že pracovný trh v USA sa ochladzuje. To ešte posilnilo očakávania, že Fed na septembrovom zasadnutí pristúpi k redukcii úrokových sadzieb. Zasadnutie sa uskutoční 16. a 17. septembra.