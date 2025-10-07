Cena zlata prelomila rekord: Prečo sa vyšplhala nad 4000 dolárov a čo to znamená pre investorov?

Cena zlata sa v utorok prvýkrát vyšplhala nad hranicu 4000 USD za troyskú uncu (31,1 g). Dopyt podporujú očakávania, že americká centrálna banka (Fed) koncom tohto mesiaca zníži úrokové sadzby, ako aj pretrvávajúca neistota v dôsledku rozpočtovej krízy v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Cena termínovaného kontraktu na zlato s dodávkou v decembri o 16.28 h SELČ dosiahla na úrovni 3998,50 USD za uncu po tom, čo sa prechodne ocitla na rekordnej úrovni 4009 USD.
Cena zlata sa od začiatku tohto roka zvýšila o približne 51 %. K rastu prispievajú geopolitické riziká vrátane vojny na Ukrajine, čo zvyšuje záujem o aktíva, ktoré sa považujú za bezpečnú investíciu. Dopyt najnovšie podporuje aj takzvaný shutdown, teda pozastavené financovanie federálnych inštitúcií a programov, ktorý v utorok vstúpil do siedmeho dňa. Vláda v USA funguje v obmedzenom režime po tom, ako sa republikáni a demokrati v Senáte nedokázali dohodnúť na jej financovaní v nasledujúcich zhruba dvoch mesiacoch.