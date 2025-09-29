Cena zlata prelomila historické maximum: Prečo rastie a čo čaká investorov?

Foto: oPeniazoch.sk, freepik.com/wirestock
Foto: oPeniazoch.sk, freepik.com/wirestock
autor logo


TASR

Cena zlata zaznamenala nový rekord, keď prekročila hranicu 3831 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu žltého kovu tlačia nahor zvyšujúca sa geopolitická neistota, očakávania ďalšieho zníženia úrokových sadzieb v USA a obavy z možného zastavenia financovania americkej vlády. Informovala o tom agentúra Reuters.

Spotová cena zlata dosiahla v pondelok rekordných 3831,19 USD (3268,10 eura) za uncu. Neskôr sa mierne skorigovala a pohybovala sa okolo 3821 USD/unca.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

Okrem očakávania ďalšej redukcie úrokových sadzieb v USA a rastúceho geopolitického napätia hrozí v USA opäť shutdown, teda pozastavenie činnosti viacerých vládnych úradov. Dočasný rozpočet, ktorý americký Senát schválil v marci, platí totiž iba do konca septembra. Ak nedôjde v Kongrese k dohode o novom dočasnom rozpočte, shutdown začne platiť od stredy 1. októbra.

To sa odrazí aj na zverejňovaní ekonomických údajov. Zverejnené nebudú ani údaje o vývoji amerického pracovného trhu za september, na ktoré investori pravidelne čakajú.

Viac o téme: cena zlata , financie , geopolitika , investovanie , rekordy , trhy , úrokové sadzby , USA , zlato

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy