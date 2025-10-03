Cena zlata opäť láme rekordy: Siedmy týždeň rastu, prekoná hranicu 4000 USD už čoskoro?

Cena zlata sa v piatok drží blízko historického maxima, ktoré zaznamenala v predchádzajúcom obchodovaní a za celý týždeň smeruje k rastu, už siedmy týždeň v rade. Nahor ju tlačia pokračujúci shutdown a očakávania zníženia úrokových sadzieb v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla okolo 15.30 h SELČ 3874,66 USD (3302,08 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,5 %. Stále sa tak drží blízko nového historického maxima, ktoré zaznamenala vo štvrtok (2. 10.), a to na úrovni 3896,49 USD/unca.
Za celý týždeň sa tak cena zlata zvýšila predbežne o viac než 3 % a neočakáva sa, že by sa tento trend mal do konca obchodovania prudko zmeniť. Smeruje tak k rastu siedmy týždeň po sebe.
Shutdown, teda pozastavenie financovania viacerých federálnych inštitúcií a programov, trvá už tretí deň, v dôsledku čoho sa nezverejňujú ani očakávané ekonomické údaje. Trhy napríklad čakali na informácie o vývoji na americkom pracovnom trhu za september, ktoré malo ministerstvo práce zverejniť v piatok. Alternatívne dáta z verejných a súkromných zdrojov ukázali, že trh práce v USA aj v septembri pravdepodobne stagnoval.
Tieto údaje naznačujú, že americká centrálna banka (Fed) by mala znížiť úrokové sadzby. Analytik UBS Giovanni Staunovo uviedol, že ďalšie znižovanie sadzieb v USA by mohlo tlačiť cenu zlata nahor dlhšie obdobie. Nevylučuje, že do konca tohto roka cena žltého kovu prekoná hranicu 4000 USD za uncu.