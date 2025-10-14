Cena zlata opäť láme rekordy: Priblížila sa k 4180 USD a od začiatku roka vzrástla o 58 %

Cena zlata pokračuje v raste a dosahovaní nových rekordov. Potom ako v pondelok (13. 10.) prvýkrát prekonala hranicu 4100 USD za troyskú uncu (31,1 g), v utorok sa posunula ďalej a priblížila sa tesne k úrovni 4180 USD/unca. Rekordy prelamuje aj striebro, ktorého cena nakrátko dosiahla takmer 53,50 USD/unca. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla v utorok nové maximum, keď zaznamenala 4179,48 USD (3612,65 eura) za troyskú uncu. Oproti pondelkovej uzávierke sa tak zvýšia o 1,7 % a od začiatku roka už o 58 %.
Na cenu žltého kovu vplývajú očakávania, že americká centrálna banka zníži v októbri aj decembri úrokové sadzby, ďalej pokračujúce nákupy zlata zo strany centrálnych bánk, ako aj geopolitická a ekonomická neistota. Analytici bánk Société Générale a Bank of America momentálne predpokladajú, že cena zlata dosiahne do roku 2026 hranicu 5000 USD/unca.
Nový rekord zaznamenala aj cena striebra, keď v utorok nakrátko dosiahla 53,45 USD/unca. Neskôr sa mierne skorigovala a pohybovala sa nad 53,10 USD za uncu, čo oproti predchádzajúcemu záveru obchodovania predstavovalo rast o 1,1 %. Podporu získala od rovnakých faktorov, ktoré na nový rekord posunuli cenu zlata.
Vzrástla aj cena platiny a paládia. Cena platiny sa zvýšila o 1 % na 1661,70 USD a cena paládia o 2,2 % na 1507,50 USD za troyskú uncu.