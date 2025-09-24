Cena zlata opäť blízko historického maxima: Čo ovplyvňuje rast cien drahých kovov?

Cena zlata sa v stredu drží v blízkosti historického maxima, ktoré zaznamenala v predchádzajúcom obchodovaní, keď dosiahla takmer 3791 USD za troyskú uncu (31,1 g). Investori sú naďalej presvedčení, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb, aj keď vyjadrenia prezidenta Fedu Jeroma Powella boli v tomto smere opatrné. Navyše, cenu zlata drží na vysokej úrovni aj pretrvávajúca geopolitická neistota. Informovala o tom agentúra Reuters.
Po krátkom poklese na 3750,49 USD/unca počas stredajšieho obchodovania v dôsledku výberu ziskov spotová cena zlata opäť vzrástla a pred 10.00 h SELČ dosiahla 3778,78 USD (3204,26 eura) za uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,4 %, pričom v utorok (23. 9.) zaznamenala nové historické maximum na úrovni 3790,82 USD/unca.
Powell v utorok naznačil, že v otázke budúceho znižovania úrokových sadzieb uprednostňuje opatrný prístup. Existujú riziká vo vzťahu k obom cieľom Fedu, ktorými sú dosiahnutie plnej zamestnanosti a cenová stabilita, uviedol Powell vo svojom prejave v meste Providence v štáte Rhode Island. To podľa neho znamená, že neexistuje cesta, ktorá by bola bez rizika.
Fed minulý týždeň znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4 % až 4,25 %. Investori napriek opatrným vyjadreniam Powella naďalej počítajú s tým, že Fed bude v redukcii sadzieb pokračovať.
Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 0,3 % na 44,16 USD za uncu a rovnakým tempom rástla aj cena platiny. Dosiahla 1482,78 USD/unca, čo opäť predstavuje rast o 0,3 %. Ešte výraznejšie sa zvýšila cena paládia, a to o 1,3 % na 1235,34 USD za troyskú uncu.