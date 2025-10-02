Cena zlata láme rekordy: Prečo investori očakávajú ďalší rast a čo to znamená pre vaše úspory?

Cena zlata sa vo štvrtok drží v blízkosti historického maxima, ktoré zaznamenala v predchádzajúcom obchodovaní. Na vysokej úrovni ju naďalej udržujú zvýšené očakávania investorov, že americká centrálna banka na najbližšom zasadnutí zníži úrokové sadzby a okrem toho ju podporuje politická neistota súvisiaca s vládnym shutdownom v USA. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 14.00 h SELČ 3883,69 USD (3312,60 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 0,5 % a úroveň blízko rekordu zaznamenanému v stredu (1. 10.), keď spotová cena zlata dosiahla 3895,09 USD/unca.
Trhy sú si takmer isté, že centrálna banka (Fed) na zasadnutí v polovici októbra zníži kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Podľa CME Fedwatch Tool stanovili pravdepodobnosť takéhoto kroku na 99 %.
Napätie vyvoláva aj obmedzenie činnosti americkej vlády, teda takzvaný shutdown. K tomu došlo 1. októbra po tom, ako sa republikáni a demokrati v Senáte nedohodli na predĺžení financovania vlády do 21. novembra, čo už v septembri schválila Snemovňa reprezentantov.
Z ďalších drahých kovov sa cena striebra zvýšila o 0,3 % na 47,46 USD/unca. Ešte výraznejšie vzrástli ceny platiny a paládia. Cena platiny sa zvýšila o 1,9 % na 1587,01 USD a cena paládia o 1,6 % na 1264,59 USD/unca.