Cena zlata kvôli obavám z obchodnej vojny prvýkrát prekročila 2900 dolárov za uncu

Foto: freepik.com/wirestock

Cena zlata v pondelok pokračuje v raste a prvýkrát prekonala hranicu 2900 dolárov za troyskú uncu (oz; 31,1 gramu). Nahor ju tlačia obavy, že plány amerického prezidenta Donalda Trumpa v oblasti ciel vyvolajú globálnu obchodnú vojnu.

Krátko po 14:00 SEČ vykazovala cena zlata podľa údajov agentúry Bloomberg narásť o 1,5 percenta a pohybovala sa v blízkosti 2904 dolárov za uncu. Od začiatku roka si tak pripisovala vyše desať percent. Cez deň sa vyšplhala až na takmer 2907 USD.

„Hovorí sa, že colná vojna nemá víťazov, len porazených. Jeden jasný víťaz na trhu však je – zlato. To je totiž známy bezpečný prístav, ktorý v časoch neistoty vyhľadávajú investori,“ uviedol analytik Purple Trading Petr Lajsek. „Pokorenie hranice 3000 dolárov je tak veľmi blízko, zlato sa však asi nezastaví ani tu,“ dodal.

Trump plánuje uvaliť dodatočné 25-percentné clo na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov

Trump cez víkend uviedol, že plánuje uvaliť dodatočné 25-percentné clo na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. Už skôr uvalil dodatočné desaťpercentné clo na všetok dovoz z Číny.

„Zlatu teraz na vyššie úrovne pomáhajú nové clá vo výške 25 percent na oceľ a hliník. Clám sa pravdepodobne nevyhne ani Európa. S Čínou už sú USA prakticky v obchodnej vojne, keď Čína oznámila odvetné clá na energetické produkty z USA,“ uviedol Lajsek.

Investori teraz čakajú na údaje o januárovom vývoji inflácie v Spojených štátoch, ktoré v stredu zverejní americká vláda. Dúfajú, že si vďaka nim budú môcť urobiť lepšiu predstavu o ďalšom vývoji úrokových sadzieb v USA.

Fed v januári podľa očakávania ponechal svoju základnú úrokovú sadzbu bez zmeny

Americká centrálna banka (Fed) v januári podľa očakávania ponechala svoju základnú úrokovú sadzbu bez zmeny v pásme 4,25 až 4,50 percenta. Prerušila tak znižovanie úrokových sadzieb, ktoré sa začali v septembri minulého roka.

„Ak by nové údaje o inflácii boli vyššie, než sa očakáva, oddialilo by to ďalšie zníženie sadzieb zo strany Fedu. To by mohlo viesť k vyberaniu ziskov pri zlato,“ uviedol analytik Han Tan zo spoločnosti Exinity Group. Vysoké úrokové sadzby sú pre cenu zlata nepriaznivé, pretože prehlbujú jeho nevýhodu proti investíciám prinášajúcim úroky, ako sú napríklad dlhopisy.