Cena zlata dosiahla nový rekord, rastú aj ďalšie drahé kovy: Čo stojí za zdražovaním?

Cena zlata v piatok vzrástla a k rastu smeruje aj za celý týždeň, už piaty týždeň po sebe. Nahor ju posúva pokračujúci dopyt zo strany centrálnych bánk, v posledných dňoch však najmä rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) znížiť úrokové sadzby. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 7.05 h SELČ 3660,34 USD (3097,26 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 0,5 %. Aj decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex zaznamenal v piatok rast, a to o 0,4 % na 3693,30 USD/unca.
Od začiatku týždňa sa cena zlata zvýšila o 0,4 %, k čomu prispel aj rekord zo stredy (17. 9.) na úrovni 3707,40 USD/unca. Neskôr sa cena kovu korigovala.
„Nálada je naďalej optimistická, aj keď už nie do takej miery ako v predchádzajúcich dňoch. Fed totiž neprišiel s takými signálmi o ďalšom vývoji svojej menovej politiky, ktoré by viedli k výraznejšej podpore ceny zlata,“ povedal analytik z Capital.com Kyle Rodda. Týka sa to najmä znižovania úrokových sadzieb v budúcom roku, kde Fed počíta iba s jednou redukciou.
Trhy počítajú s ďalším znížením hlavnej úrokovej sadzby na októbrovom zasadnutí, a to opäť o 25 bázických bodov. Pravdepodobnosť takéhoto kroku stanovili na 92 %.
Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 1,3 % na 42,35 USD/troyská unca. Cena platiny sa zvýšila o 0,3 % na 1387,62 USD/unca a cena paládia o 1,4 % na 1166,15 USD/unca.