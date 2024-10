Cena bitcoinu stúpa k maximám, vplyv majú nadchádzajúce voľby v USA

Foto: unsplash.com/ Jievani Weerasinghe

Cena bitcoinu stúpa do blízkosti historického rekordu po tom, ako sa začiatkom septembra tohto roku prepadla na svoje dno. Jeho hodnota tak stúpla o približne 30 %, pričom kľúčovým impulzom rastu ceny najstaršej kryptomeny sú stávky investorov na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb v USA a predpoklad, že budúci prezident Spojených štátov bude ku kryptomenám zastávať ústretovejší postoj ako súčasná administratíva Joea Bidena. Uviedol to v utorok hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.

„Najmä Donald Trump sa v prezidentskej kampani štylizuje do úlohy veľkého fanúšika bitcoinu a kryptomien. V polovici leta dokonca vystúpil na veľkej konferencii zameranej na bitcoin a kryptomeny, pričom v prejave prisľúbil, že ak sa stane prezidentom, okamžite zbaví funkcie Garyho Genslera. Súčasný šéf americkej Komisie pre burzy a cenné papiere je v rámci kryptomenovej komunity značne nepopulárny,“ vysvetlil Kovanda.

Postaveniu bitcoinu by malo podľa neho taktiež pomáhať Trumpovo spojenectvo s Elonom Muskom, ktorý kryptomeny popularizuje. Trump by mal pritom s Muskom počítať vo svojej administratíve v prípade, že zvíťazí v nadchádzajúcich prezidentských voľbách.

Harrisová zastáva vraj zmierlivejší postoj ku kryptomenám než Biden

Kamala Harrisová zastáva podľa odborníka taktiež zmierlivejší postoj ku kryptomenám než súčasný prezident USA. Harrisová by mala po prevzatí administratívy plánovať vytvorenie regulačného rámca, v ktorom by sa kryptomeny mohli ďalej rozvíjať. Opční investori tak v súčasnosti vsádzajú na to, že cena bitcoinu dosiahne do konca tohtoročného novembra úroveň 80 000 dolárov (73 950 eur), a to bez ohľadu na výsledok prezidentských volieb, doplnil ekonóm. V súčasnosti by mala byť hodnota tejto kryptomeny 71 460 dolárov (66 056 eur).

„Najmä, ak by v prezidentskom súboji zvíťazila Harrisová, je otázkou, či tieto stávky padajú na úrodnú pôdu. V prípade, že sa Trump do Bieleho domu nedostane, hrozí pokles ceny predovšetkým bitcoinu. Časť jeho nárastu z poslednej doby je totiž zjavne pevne zviazaná s predpokladom Trumpovho víťazstva,“ uzavrel Kovanda.